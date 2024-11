Pronostici Bologna – Lille e informazioni utili per scommettere: ultima spiaggia per gli emiliani, ma Jonathan David fa paura

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna-Lille, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna-Lille, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella guidata da Bruno Genesio.

La partita, valevole per la quinta giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 27 novembre allo stadio Renato Dall’Ara.

I nostri pronostici Bologna-Lille

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

l nostro pronostico Bologna - Lille bet365 Sisal William Hill Vittoria Bologna 2.45 2.45 2.45 Jonathan David segna per primo 5.50 5.75 5.00 Risultato esatto 1-1 6.00 6.25 6.00

Altre informazioni, quote Bologna - Lille, pronostici e mercati possono essere trovati sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre altre info sono disponibili

Come scommettere su Bologna – Lille: analisi match e pronostici

Adesso o mai più. Il Bologna ha bisogno del primo successo in questa Champions League, per portarsi a quota 4 punti e provare l’assalto finale alla zona play-off. I felsinei di Vincenzo Italiano, reduci dalla netta sconfitta in casa della Lazio, si ritrovano al cospetto di un Lille in serie positiva da undici incontri e capace di fermare sul pari la Juventus dell'ex Thiago Motta.

Se i padroni di casa si ritrovano nei bassifondi della classifica del girone unico, i francesi hanno invece già conquistato 7 punti e possono addirittura ambire all'ottavo posto (l'ultimo utile per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, senza passare per i play-off).

Probabili formazioni Bologna vs Lille

Per i pronostici Bologna – Lille occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Odgaard; Castro. Allenatore: Italiano.

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Odgaard; Castro. Allenatore: Italiano. LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Mandi, Gudmundsson; Benjamin André, Mukau; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. Allenatore: Genesio.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna - Lille permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Bologna, ora serve la svolta in Champions

La squadra di Vincenzo Italiano ha la vittoria nelle sue corde. La recente sconfitta contro la Lazio può essere catalogata come il classico incidente di percorso: a pesare l’espulsione ingenua del centrocampista Pobega nell’arco del primo tempo.

Nelle precedenti gare di campionato il Bologna ha mostrato progressi evidenti: per questo la sfida con il Lille appare decisamente alla portata, soprattutto se i vari Castro e Orsolini riusciranno ad esprimersi al meglio. Per il nostro pronostico, Bologna-Lille è gara che gli emiliani riusciranno a portare a casa, riaprendo così il discorso qualificazione.

Scommessa 1; Vittoria Bologna: 2,45 con bet365

Jonathan David giocatore super: dopo la Juve, castigherà anche il Bologna

Centravanti di spessore internazionale, non a caso seguito con attenzione dai maggiori club europei. Il canadese Jonathan David (che in estate andrà anche in scadenza) vuole castigare pure il Bologna dopo il gol realizzato nella sfida contro la Juventus. Il nordamericano è già a quota 13 gol stagionali e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Secondo la nostra previsione, l'attaccante del Lille realizzerà almeno un gol nella sfida in programma allo stadio Dall'Ara.

Scommessa 2; David segna durante l’incontro: 5,00 con Sisal

Al Dall’Ara un pareggio che sa di condanna per i felsinei

Le due squadre si equivalgono, anche se il Lille sembra avere a disposizione giocatori più pronti in ottica Champions. In questo senso, riflettori puntati non solo sul già citato David, ma anche sullo sgusciante Zhegrova, attaccante esterno che ha messo in grande difficoltà la difesa della Juve. In casa Bologna, invece, l’uomo in più è il solito Freuler, centrocampista che farebbe comodo a molte squadre che navigano nelle zone alte della classifica.

Ci sarà dunque un sostanziale equilibrio: per i nostri pronostici Bologna-Lille è gara destinata a chiudersi sull’1-1. Un pareggio dal sapore di condanna per Skorupski e compagni.

Scommessa 3; Risultato esatto 1-1: 6,00 con William Hill