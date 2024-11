In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna-Lecce, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella guidata da Luca Gotti.

La partita, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 2 novembre allo stadio Renato Dall’Ara.

I nostri pronostici Bologna - Lecce

Il nostro pronostico Bologna - Lecce bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 2-0 Bologna 7.00 6.75 7.00 Primo Tempo/finale Lecce/Pareggio 17.00 17.00 17.00 Segna Krstovic 4.33 4.50 4.75

Come scommettere su Bologna – Lecce: analisi match e pronostici

A confronto due squadre che vengono da vittorie importantissime. Il Bologna, che deve recuperare il match con il Milan, vuole bissare la buona prestazione (con tanto di successo) in casa del Cagliari. La squadra di Vincenzo Italiano ha bisogno di un altro successo per avvicinarsi ulteriormente ai piani alti della classifica e arrivare nel migliore dei modi al match di Champions League contro il Monaco.

Se gli emiliani puntano all’Europa, diverso il discorso per un Lecce alla ricerca di punti salvezza. I salentini vengono dal successo nello scontro diretto contro il Verona e al Dall’Ara possono anche accontentarsi di un pareggio. In ogni caso, guai a sottovalutare Krstovic e gli altri elementi di un attacco che merita assolutamente la permanenza in Serie A.

Probabili formazioni Bologna vs Lecce

Per i pronostici Bologna – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Urbanski; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Castro. Allenatore: Italiano.

Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Urbanski; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Castro. Allenatore: Italiano. LECCE (4-2-3-1): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, L. Coulibaly; Dorgu, Rafia, Banda; Krstovic. Allenatore: Gotti

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Vittoria netta per il Bologna: sarà 2-0

Il Bologna è squadra sulla carta superiore. Al netto delle difficoltà di questo inizio di stagione (sei pareggi, decisamente troppi), gli emiliani non vanno assolutamente sottovalutati, avendo mantenuto l'ossatura del gruppo che l'anno scorso ha centrato l'incredibile qualificazione alla UEFA Champions League. Per questo, secondo i nostri pronostici Bologna - Lecce è gara che sarà vinta dagli emiliani con un netto 2-0.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Bologna: 7,00 con bet365

Il Lecce venderà cara la pelle: alla fine sarà pareggio

Il Bologna è dato per favorito, per organico e posizione in classifica. Gli emiliani, però, devono fare calcoli anche in previsione della sfida importantissima di Champions contro il Monaco (esiste solo la vittoria, per dare linfa all’obiettivo play-off). Spazio, così, agli esterni di difesa De Silvestri e Lykogiannis (a riposo Posch e Miranda), mentre a centrocampo Urbanski dovrebbe fare rifiatare Moro. In attacco, invece, occhio alle quotazioni di Fabbian e Karlsson, al posto di Odgaard e Ndoye.

Gli ospiti potrebbero approfittare di questi cambi di formazione: secondo i nostri pronostici, Bologna - Lecce vedrà i salentini in vantaggio al termine del primo tempo. Poi i felsinei riusciranno a centrare il pareggio nella ripresa.

Scommessa 2; primo tempo/finale Lecce/pareggio 17,00 con Sisal

Attenzione che il Lecce di Gotti sta tornando: occhio a bomber Krstovic

Il successo contro il Verona ha mostrato un Lecce in salute. Il tecnico Gotti sembra avere trovato il bandolo della matassa da un punto di vista tattico, con Rafia sulla trequarti e i velocisti Banda e Dorgu sugli esterni. Davanti al trio di rifinitori c'è il centravanti montenegrino Nikola Krstovic: secondo le nostre previsioni, il classe 2000 realizzerà il suo terzo gol in questo campionato allo stadio Dall'Ara.

Scommessa 3; Segna Krstovic: 4,75 con William Hill