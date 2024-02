In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna – Lecce, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 11 febbraio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra le due formazioni, gara valida per il 24esimo turno di Serie A.

Il Bologna di Thiago Motta dopo aver vinto il “derby” contro il Sassuolo, ospita il Lecce di D’Aversa, reduce da una bella vittoria contro la Fiorentina.

I nostri pronostici Bologna – Lecce

Il nostro pronostico Bologna - Lecce bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1°tempo 2.05 2.05 2.00 Risultato esatto 1-1 7.00 7.00 7.50 Joshua Zirkzee primo marcatore nell’incontro 5.00 6.00 4.50

Come scommettere su Bologna – Lecce: analisi match e pronostici

Alla seconda di tre partite consecutive in casa, e con una gara ancora da recuperare, i felsinei hanno solo occhi per il quarto posto, al momento distante 3 punti. Contro il Lecce cercheranno l’ennesima vittoria casalinga di questa stagione.

Probabili formazioni Bologna - Lecce

Per i pronostici Bologna – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukeam, Calafiori, Kristiansen; Freuler/Fabbian, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Skorupski; Posch, Beukeam, Calafiori, Kristiansen; Freuler/Fabbian, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un ospite non semplice

Più di una volta durante questa stagione, il Lecce ha dimostrato di essere un avversario ostico. Protagonista di importanti vittorie così come di fragorose sconfitte, la formazione pugliese può mettere in difficoltà qualunque avversario se è in giornata. Per questo motivo i pronostici Bologna – Lecce prevedono la possibilità che i primi 45 minuti terminino in parità tra le due formazioni.

Scommessa 1; Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1°tempo: 2,05 con bet365

Il Lecce vuole un risultato utile

Dopo una vittoria in piena zona Cesarini al Via del Mare contro la Fiorentina, il Lecce di Roberto D’Aversa arriva senza paura al Dall’Ara. Una vittoria all’ultimo secondo contro una squadra blasonata come quella viola può essere un’iniezione di fiducia e autostima per chiunque. Per questo motivo i salentini cercheranno di conquistare almeno un punto in casa dei felsinei.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 7,00 con Sisal

L’olandese vuole ritrovare il gol

Nella goleada contro il Sassuolo, il numero 9 del Bologna è rimasto a secco, e per questo motivo Joshua Zirkzee vorrà sicuramene rifarsi contro il Lecce. Fermo finora ad 8 reti in campionato, il gigante olandese allenato da Thiago Motta, a detta dei pronostici Bologna – Lecce, risulta essere uno dei probabili primi marcatori del match.

Scommessa 3; Joshua Zirkzee primo marcatore nell’incontro: 4,50 con William Hill