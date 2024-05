In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna – Juventus, quote dei bookmakers e analisi della partita di lunedì 20 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul Monday night match tra rossoblu e felsinei, partita che chiuderà di fatto il 37esimo turno di Serie A.

Entrambe qualificate per la prossima Champions League, con la Juventus reduce dalla conquista della sua 15esima Coppa Italia dopo aver battuto nella finale dell’Olimpico l’Atalanta, le due squadre si sfidano per la terza piazza in classifica.

I nostri pronostici Bologna – Juventus

Il nostro pronostico Bologna - Juventus bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.30 2.25 2.37 Risultato esatto 2-1 Bologna 10.00 10.50 10.00 Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 3.20 3.00 3.00

Come scommettere su Bologna – Juventus: analisi match e pronostici

Felsinei leggermente favoriti a detta dei bookmakers. Con entrambe le formazioni che hanno raggiunto il loro obiettivo stagionale, la partita avrà valenza soltanto per le statistiche.

Probabili formazioni Bologna - Juve

Per i pronostici Bologna – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers; Odgaard.

Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers; Odgaard. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Niente più calcoli per le due squadre

Con un posto in Champions garantito per entrambe le formazioni per la prossima stagione, gli esperti prevedono che le due squadre giocheranno un match senza ricorrere a troppi calcoli e senza risparmiarsi. I bookies ed i pronostici Bologna - Juventus prevedono quindi che assisteremo ad una partita in cui possibilmente verranno segnate più di 2 reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,30 con bet365

Il Bologna vuole la vittoria numero 19

L’ultimo successo del Bologna al Renato Dall’Ara contro la Juventus in Serie A risale al 29 novembre 1998. L’allora allenatore del Bologna era Carletto Mazzone. I rossoblu allenati da Thiago Motta vogliono interrompere questo lungo digiuno e trovare la loro vittoria numero 19 in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Bologna: 10,50 con Sisal

Dusan Vlahovic vuole segnare ancora

L’attaccante serbo è stato nominato MVP della finale di Coppa Italia. Grazie alla sua rete all’alba del match infatti, il numero 9 della Juventus ha contribuito in maniera determinante a indirizzare la partita subito verso i binari giusti permettendo così ai bianconeri di conquistare la coppa nazionale. Contro il Bologna, l’ex attaccante della Fiorentina proverà a trovare la rete numero 17 in campionato e secondo i pronostici Bologna - Juventus potrebbe essere uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 3,00 con William Hill