In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna – Genoa, quote dei bookmakers e analisi del match di venerdì 5 gennaio alle ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che inaugurerà l’ultima giornata del girone di andata della Serie A 2023/24.

Sarà Bologna – Genoa la prima partita del 2024 per quanto riguarda la Serie A, con i felsinei che vorranno buttarsi alle spalle il secco 3 a 0 subìto dall’Udinese al Bluenergy Stadium, e con il Genoa a caccia di un altro risultato utile dopo il preziosissimo pareggio per 1 a 1 contro l’Inter.

I nostri pronostici Bologna – Genoa

Il nostro pronostico Bologna - Genoa bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.70 2.60 2.50 Risultato esatto 3-1 Bologna 21.00 22.00 21.00 Joshua Zirkzee marcatore dell’incontro 4.00 3.00 3.25

Come scommettere su Bologna – Genoa: analisi match e pronostici

Prima gara del 2024 in casa per il Bologna, che vuole cominciare il nuovo anno con una vittoria. Felsinei che in cabina di regia dovranno fare a meno dello squalificato Ferguson, mentre nel Genoa si potrebbero rivedere dal primo minuto Mateo Retegui e Ruslan Malinovskyi.

Probabili formazioni Bologna - Genoa

Per i pronostici Bologna – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin/Vasquez; Gudmundsson, Retegui.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dimenticare Udine

La sonora sconfitta di Udine vuole essere soltanto un ricordo per gli uomini di Thiago Motta, che contro il Genoa cercheranno la prima vittoria del 2024 nonché la nona in campionato. La difesa dei liguri è una delle retroguardie meno battute tra le squadre che sono stabili a metà classifica, tuttavia i pronostici Bologna – Genoa prevedono un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,70 con bet365

Riconquistare la quarta posizione

Con la sconfitta di Udine e con il successo della Fiorentina sul Torino, i felsinei hanno concluso il loro 2023 scivolando in quinta posizione. Vincere contro il Genoa di Alberto Gilardino porterebbe gli uomini di Thiago Motta di nuovo, almeno temporaneamente, in quarta posizione, mettendo ulteriormente pressione al Milan che li precederebbe di un solo punto. Potrebbe essere visionario tentare un risultato fisso con i nostri pronostici Bologna - Genoa, ma talvolta le cose più difficili sono proprio quelle che si verificano con maggiore semplicità.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1 Bologna: 22,00 con Sisal

L’olandese vuole cominciare bene l’anno

Sicuramente una delle sorprese del girone d’andata, Joshua Zirkzee ha terminato il suo 2023 con una prova opaca contro l’Udinese. Il gigante olandese ha anche rischiato grosso al 72esimo quando per un fallaccio ai danni del giocatore dell’Udinese Payero è stato graziato dall’arbitro Orsato, che gli ha mostrato soltanto un cartellino giallo. Il 22enne numero 9 degli emiliani vorrà sicuramente rifarsi in occasione della prima partita dell’anno, e i pronostici Bologna – Genoa lo indicano come uno dei probabili marcatori.

Scommessa 3; Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro: 3,25 con William Hill