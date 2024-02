In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna – Fiorentina, quote dei bookmakers e analisi del match di mercoledì 14 febbraio ore 19.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra felsinei e gigliati, recupero della 21esima giornata di Serie A.

Dopo aver strapazzato il Lecce battendolo per 4 a 0, il Bologna ospita una Fiorentina reduce dalla cinquina inflitta al Frosinone in occasione dell’ultimo turno di campionato.

I nostri pronostici Bologna – Fiorentina

Il nostro pronostico Bologna - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.20 2.10 2.20 Risultato esatto 2-0 Bologna 11.00 11.50 10.00 Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro 3.10 3.25 2.90

Come scommettere su Bologna – Fiorentina: analisi match e pronostici

Entrambe reduci da due vittorie in goleada, le formazioni di Thiago Motta e Vincenzo Italiano cercheranno in tutti i modi di avvicinarsi all’Atalanta quarta, provando ad insidiare l’ultimo posto a disposizione per la Champions.

Probabili formazioni Bologna - Fiorentina

Per i pronostici Bologna – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikonè, Beltran, Gonzalez; Belotti.

Due squadre a viso aperto

Entrambe protagoniste in occasione dell’ultimo turno, di due goleade ai danni di Lecce e Frosinone, Bologna e Fiorentina si affronteranno sicuramente a viso aperto in questa sorta di spareggio Champions. Rispettivamente a 3 e a 5 punti di distacco dall’Atalanta quinta in classifica, che però ha ancora un match da recuperare, i felsinei e i gigliati vorranno sicuramente mettere pressione ai bergamaschi e per questo motivo i pronostici Bologna – Fiorentina prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,20 con bet365

Il fortino Dall’Ara

Il Bologna non perde in casa dalla prima giornata quando, all’alba del campionato, all’Dall’Ara fu il Milan a imporsi per 2 a 0. Da allora nessun’altra squadra, Inter compresa, è riuscita a conquistare 3 punti nel fortino di Bologna, che approfitterà del calore del suo pubblico per regalare l’ennesima vittoria ai suoi tifosi.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Bologna: 11,50 con Sisal

Joshua Zirzkee a caccia del suo nono gol in campionato

Nel 4 a 0 contro il Lecce, il gigante olandese non ha scritto il suo nome sul tabellino dei marcatori, ma è riuscito comunque a creare scompiglio nella difesa dei salentini, mettendo lo zampino sul gol di Beukema che ha aperto le marcature. Autore finora di 8 reti in campionato, i pronostici Bologna – Fiorentina indicano il numero 9 rossoblu come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro: 2,90 con William Hill