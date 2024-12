Pronostici Bologna – Fiorentina e informazioni utili per scommettere: bella ed equilibrata sfida con vista Champions

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna-Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna - Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella guidata da Raffaele Palladino.

La partita, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 15 dicembre allo stadio Renato Dall'Ara.

I nostri pronostici Bologna - Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Bologna - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Pareggio 3.20 3.00 3.20 Risultato esatto 2-1 Fiorentina 11.00 11.00 9.50 Vittoria Bologna 2.62 2.60 2.62

Altre quote e pronostici Bologna - Fiorentina sono disponibili sui siti di scommesse online. Inoltre i nostri lettori possono vistare

la nostra pagina con una lista delle quote per la potenziale vincitrice della Serie A

la nostra guida al codice promo Eurobet esclusivo per ottenere un bonus di benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Bologna – Fiorentina: analisi match e pronostici

Match che promette spettacolo e che sa tanto di passaggio del testimone: a confronto la sorpresa della passata stagione e una Fiorentina che invece ha stupito tutti, tifosi e addetti ai lavori, in questo avvio di campionato. Il Bologna, però, non starà a guardare: la Champions sta forgiando la squadra emiliana, non a caso reduce dal prestigioso pareggio in casa del Benfica e da una serie di buone prestazioni in campionato (ultimo il pareggio sfortunato in casa della Juventus). Sfida nella sfida, il tecnico Vincenzo Italiano si trova a tu per tu con il suo recente passato a tinte viola, un triennio nel segno del bel gioco e anche della grande delusione delle tre finali perse tra Coppa Italia e soprattutto Conference League.

Sulla Fiorentina c’è poco da dire, o meglio ci sono solo elogi da fare. Il ritmo Scudetto e le buone prove nella stessa Conference mostrano la bontà del nuovo corso targato Palladino. Il tecnico ex Monza ha attuato anche scelte impopolari (vedi il taglio di Biraghi) ed è stato bravo a recuperare un giocatore che sembrava ormai perduto come Moise Kean.

Probabili formazioni Bologna vs Fiorentina

Per i pronostici Bologna – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Ferguson; Castro. Allenatore: Italiano.

Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Ferguson; Castro. Allenatore: Italiano. FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna - Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Pareggio tra due squadre che giocano un calcio spettacolare

Allo stadio Renato Dall’Ara ci sarà da divertirsi. A confronto, infatti, due squadre che si affronteranno a viso aperto, senza tatticismi esasperati. A tu per tu, così, due filosofie di gioco molto simili: da un lato spicca il nuovo che avanza Santiago Castro, dall’altro il già citato Moise Kean e un trio di rifinitori capitanato dall’argentino Beltran (manca tantissimo il duttile Bove). Due squadre che si somigliano: secondo il nostro pronostico, Bologna-Fiorentina si chiuderà con un pareggio comunque entusiasmante.

Scommessa 1; pareggio: 3,20 con bet365

La Fiorentina fa sul serio: ancora un successo per il sogno Scudetto

Nessuno poteva aspettarsi una Fiorentina così in alto, addirittura in piena lotta per lo Scudetto. Il capolavoro di Mister Palladino sta anche qui: valorizzare al meglio una squadra che per molti poteva al massimo puntare al sesto posto in chiave Europa League. Invece, siamo al cospetto di una macchina perfetta: in difesa Comuzzo è una sorpresa assoluta, a centrocampo il leader è Cataldi, mentre in avanti il fedelissimo Colpani non sta deludendo le attese. Secondo la nostra previsione, così, i viola riusciranno ad avere la meglio con un netto 2-1.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Fiorentina: 11,00 con Sisal

Bologna, una vittoria per tornare in orbita quinto posto

Le italiane vanno alla grande in Europa e, ranking alla mano, la Serie A potrebbe portare ancora una volta cinque squadre in Champions League. Per questo il Bologna può anche sperare nel bis qualificazione per ritrovarsi tra i big del calcio anche l’anno prossimo. Per questo, però, serve superare una concorrente diretta come la Fiorentina, magari con una prestazione perfetta di due elementi che hanno fatto benissimo l’anno scorso come Ferguson e Ndoye. Per il nostro pronostico, Bologna-Fiorentina si chiuderà dunque con il successo (sofferto) dei padroni di casa.

Scommessa 3; vittoria Bologna: 3,10 con William Hill