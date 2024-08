In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna – Empoli, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valevole per la terza giornata di Serie A, in programma sabato 31 agosto alle 18:30 allo stadio Dall’Ara. Nelle ultime 10 gare disputate al Dall’Ara tra Bologna ed Empoli, i rossoblù hanno conquistato 5 vittorie, 3 pareggi e subìto 2 sconfitte.

I nostri pronostici Bologna – Empoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Bologna - Empoli bet365 Sisal William Hill Pareggio al termine del primo tempo 2.10 2.15 2.15 Santiago Castro marcatore dell’incontro 2.87 2.75 3.40 Risultato esatto 2-0 Bologna 7.00 7.25 6.50

Come scommettere su Bologna – Empoli: analisi match e pronostici

Al Dall’Ara si affrontano due squadre con stati d’animo completamente diversi. Il Bologna è reduce dalla pesante sconfitta subita al “Maradona” contro il Napoli, 3-0 il risultato finale, mentre l’Empoli nel turno scorso di Serie A ha battuto a sorpresa la Roma all’Olimpico per 2-1.

La pressione è tutta sul Bologna, la squadra di Vincenzo Italiano deve subito voltare pagina. I felsinei sono reduci da una stagione straordinaria ma hanno iniziato il campionato in modo negativo: un punto in due partite per Orsolini e compagni, che proveranno a riscattarsi sabato davanti ai propri tifosi.

Probabili formazioni Bologna vs Empoli

Per i pronostici Bologna – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Odgaard; Castro. Allenatore: Italiano.

Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Odgaard; Castro. Allenatore: Italiano. EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Ismajli, Viti, Walukiewicz; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Se. Esposito; Colombo. Allenatore: Zanetti.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Nel primo tempo potrebbe prevalere l’equilibrio

Il Bologna proverà ad attaccare fin da subito, ma i felsinei non dovranno commettere l’errore di esporsi al contropiede avversario. Dopo la pesante sconfitta di Napoli la sfida contro l’Empoli assume un valore ancora più importante e nella prima frazione di gioco potrebbe prevalere la prudenza. Secondo gli esperti ed i pronostici Bologna - Empoli assisteremo a un primo tempo bloccato.

Scommessa 1; pareggio al termine del primo tempo: 2,10 con bet365

Santiago Castro vuole timbrare il cartellino

Contro il Napoli è andato vicino al goal, Santiago Castro avrebbe infatti potuto sbloccare la sfida del “Maradona”, ma all’attaccante argentino è mancata la freddezza necessaria per battere Meret. Castro contro il Napoli si è mosso bene e secondo i pronostici Bologna - Empoli l’argentino ha buone chance di segnare nella sfida di sabato al Dall’Ara.

Scommessa 2; Santiago Castro marcatore dell’incontro: 2.75 con Sisal

Il Bologna punta al primo successo stagionale

La squadra di Italiano non commetterà l’errore di sottovalutare l’Empoli dopo l’exploit dei toscani all’Olimpico. Il Bologna deve ritrovare l’entusiasmo della passata stagione e quella contro l’Empoli, secondo gli esperti, potrebbe essere la gara della svolta.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Bologna: 6.50 con William Hill