Pronostici Bologna – Borussia Dortmund e informazioni utili per scommettere: gli emiliani non hanno nulla da perdere, a differenza dei tedeschi

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna-Borussia Dortmund, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna-Borussia Dortmund, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella guidata da Nuri Sahin.

La partita, valevole per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si disputerà alle 21:00 di martedì 21 gennaio allo stadio Renato Dall’Ara.

I nostri pronostici Bologna - Borussia Dortmund

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Bologna - Borussia Dortmund bet365 Sisal William Hill Vittoria Bologna + Gol 6.00 6.25 6.00 Risultato esatto 2-1 Borussia Dortmund 9.00 9.00 9.00 Over 3,5 2.75 2.75 3.00

Maggiori info, quote e pronostici Bologna - Borussia Dortmund possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. In aggiunta gli appassionati di betting possono visitare

la nostra guida ai migliori siti di scommesse sportive online



la nostra pagina dedicata al codice bonus bet365 , registrazione e iniziative per i nuovi utenti.

Come scommettere su Bologna – Borussia Dortmund: analisi match e pronostici

Il Bologna è vicinissimo all'eliminazione (manca la matematica, ma le speranze sono prossime allo zero). Il Borussia Dortmund, invece, ha bisogno di un'altra vittoria per essere sicuro di partecipare ai play-off (riservati alle squadre dal nono al 24esimo posto) e per rimanere in corsa per l'accesso diretto agli ottavi di finale. Il paradosso, però, è che a rischiare il posto sia il tecnico dei tedeschi: se Vincenzo Italiano sembra avere trovato la strada giusta, riportando i felsinei tra i top team della Serie A, dall'altro lato Sahin ha perso lo slancio di inizio stagione in Bundesliga e vive una pesante crisi. A certificiarlo le tre sconfitte di fila in questo 2025 e il -7 dallo Stoccarda quarto in graduatoria. Troppo per una squadra dalle grandi ambizioni come quella giallonera.

Guai, così, a guardare solo al valore assoluto delle due squadre. Occhio, allora, all’orgoglio del Bologna e alle amnesie di un Borussia Dortmund che non ha nemmeno la scusante dell'infermeria piena (manca solo Sule, giocatore importante ma di certo non fondamentale).

Probabili formazioni Bologna vs Borussia Dortmund

Per i pronostici Bologna – Borussia Dortmund occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schotterbeck; Ryerson, Gross, Nmecha, Bensebaini; Brandt, Gittens; Guirassy. Allenatore: Sahin

Confrontare le quote vincente della partita Bologna - Borussia Dortmund permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Bologna, prova d’orgoglio: ecco il primo successo in Champions

Il 24esimo posto è pura utopia, ma il Bologna ha tutta l’intenzione di chiudere al meglio questa comunque esaltante esperienza in Champions League. Gli uomini di Italiano vogliono vincere e allontanarsi così dagli ultimissimi posti del maxi girone. Non sorprende, così, che Italiano schiererà la migliore squadra possibile, con Castro terminale offensivo e il sempre più convincente Dominguez alle sue spalle. Secondo il nostro pronostico Bologna-Borussia Dortmund si chiuderà con la vittoria dei felsinei. I tedeschi, comunque, sigleranno almeno un gol.

Scommessa 1: Vittoria Bologna + GOL: 6,00 con bet365

Borussia, tre punti per l’obiettivo ottavo posto

Il Bologna ha grande voglia, ma il Borussia Dortmund - al netto delle brutte prestazioni in campionato - rimane sempre una big del panorama europeo, come certifica la partecipazione alla finalissima contro il Real Madrid nella passata edizione della coppa dalle grandi orecchie. Secondo la nostra previsione, la gara finirà 2-1 per i gialloneri. La panchina di Sahin sarà salva, almeno momentaneamente.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Borussia Dortmund: 9,00 con Sisal

Bologna - Borussia Dortmund: tanti gol al Dall’Ara

Ci saranno continui botta e risposta al Dall’Ara. Il Bologna si affida all’argentino Santiago Castro e ad un giocatore fondamentale come Freuler, mentre nel Borussia Dortmund spiccano due giocatori d’attacco come Guirassy e Brandt. Secondo il nostro pronostico, Bologna-Borussia Dortmund sarà all’insegna di almeno 4 gol totali.

Scommessa 3; over 3,5: 3,00 con William Hill