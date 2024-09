In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna-Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella guidata da Gian Piero Gasperini.

La partita, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di venerdì 28 settembre allo stadio Renato Dall’Ara.

I nostri pronostici Bologna - Atalanta

Il nostro pronostico Bologna - Atalanta bet365 Sisal William Hill Parziale/Secondo tempo Bologna/Pareggio 15.00 14.00 14.00 Risultato esatto 2-2 13.00 14.00 13.00 Vittoria Bologna 3.00 3.00 2.88

Come scommettere su Bologna – Atalanta: analisi match e pronostici

Due protagoniste della passata stagione, chiamate (o forse addirittura costrette) a ritrovarsi dopo un avvio di stagione fin troppo altalenante. Bologna e Atalanta devono vincere per avvicinarsi ad una zona Champions League adesso distante 3 punti. Se gli emiliani sembrano in ripresa, come certifica il recente successo sul Monza, fa invece rumore il momento dell'Atalanta di Gasperini, che ha già conosciuto tre sconfitte in campionato, ultima quella per certi versi clamorosa contro il Como di Fabregas. Per la serie, al netto degli infortuni e di un calciomercato tutt'altro che soddisfacente, il tecnico ex Genoa deve trovare le contromisure. E subito.

Probabili formazioni Bologna vs Atalanta

Per i pronostici Bologna – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1) : Ravaglia, Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Karlsson. Allenatore: Italiano

: Ravaglia, Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Karlsson. Allenatore: Italiano ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All.: Gasperini.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Altalena di emozioni e poi il più classico dei pareggi?

Bologna e Atalanta si equivalgono e devono gestire le forze in vista dei rispettivi impegni in Champions League. I pronostici Bologna - Atalanta sono veramente difficili: per la fine del primo tempo, anche alla luce del grande momento di Castro, puntiamo sul vantaggio emiliano. In vista del triplice fischio, invece, ci aspettiamo la reazione atalantina, con tanto di gol del pareggio.

Scommessa 1; Parziale/Secondo tempo Bologna/Pareggio: 15,00 con bet365

Due squadre che giocano senza paura: occhio al 2-2

Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini propongono moduli diversi, ma la filosofia calcistica è in entrambi i casi nel segno della spettacolarità. Attenzione, così, ad un pareggio caratterizzato da tante reti: noi ci sentiamo di puntare sul 2-2 finale.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 14,0 con Sisal

Il Bologna vuole rilanciarsi definitivamente

Il Bologna gioca in casa, ma è l’Atalanta la squadra favorita secondo i bookmaker. Nonostante questo, ci fidiamo di Freuler e compagni, recentemente protagonisti del successo fondamentale in casa del Monza. L’eventuale vittoria della squadra di Italiano potrebbe essere guidata dall’esterno Riccardo Orsolini, in cerca di continuità per riconquistare un posto in nazionale secondo i nostri pronostici Bologna - Atalanta.

Scommessa 3; vittoria Bologna: 2,88 con William Hill