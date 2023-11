In questo articolo i lettori troveranno quote e pronostici Benfica - Inter, con consigli utili per scommettere sulla Champions League.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Benfica – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per la quinta giornata della Uefa Champions League.

Dopo aver pareggiato per 1-1 allo Juventus Stadium contro i bianconeri, i nerazzurri saranno ospiti del Benfica in un match valido per la quinta giornata del Girone D di Champions League.

Si gioca mercoledì 29 novembre allo Estádio da Luz di Lisbona, con calcio d'inizio alle ore 21.00. Gli uomini di Simone Inzaghi, che all'andata hanno vinto 1-0, si presentano alla sfida contro i portoghesi con in tasca la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale, conquistata con ben due turni di anticipo grazie al successo di misura sul campo del Salisburgo prima della sosta per le Nazionali.

I nostri pronostici Benfica - Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Benfica - Inter bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-2 Inter 10.00 10.50 9.50 Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.87 2.75 2.37 Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.20 3.15 3.10

Per ulteriori pronostici Benfica - Inter, quote e mercati di scommessa, consigliamo di visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i giocatori che volessero saperne di più sul mondo del betting possono

consultare la nostra guida alle migliori offerte di benvenuto per nuovi clienti

visitare la nostra pagina dedicata al codice promozionale Sisal, bonus benvenuto e tanto altro del bookmaker italiano.

Come scommettere su Benfica – Inter: analisi match e pronostici

L'Inter non ha mai perso contro il Benfica nelle coppe europee. Il precedente più illustre tra le due squadre è senza dubbio la finale di Coppa dei Campioni 1964-65: i nerazzurri vinsero 1-0 a Milano grazie a un gol di Jair.

Le due squadre si erano affrontate in Champions League anche nella passata stagione ai quarti di finale: 2-0 per l'Inter a Lisbona e 3-3 al ritorno a San Siro con i nerazzurri che staccarono il biglietto per le semifinali.

Probabili formazioni Benfica - Inter

Per i pronostici Benfica – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BENFICA (3-4-3) : Trubin; A. Silva, Otamendi, Morato; Neves, Florentino, J. Mario, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva.

: Trubin; A. Silva, Otamendi, Morato; Neves, Florentino, J. Mario, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva. INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez.

Confrontare le quote vincente della partita Benfica – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una vittoria per giocarsela alla fine

Il Benfica è ultimo in classifica nel girone, con 4 sconfitte in altrettante partite. Con il Real Sociedad impegnato in casa contro il Salisburgo, contro il Benfica l’Inter può provare a portare a casa una vittoria per poi giocarsi il primo posto nel girone all’ultima giornata proprio contro gli spagnoli. I pronostici Benfica - Inter sono con i nerazzurri.

Scommessa 1; risultato esatto 1-2 Inter: 10,00 con bet365

Il momento positivo del “Toro”

Con l’ennesimo gol segnato, nell’1 a 1 contro la Juventus, Lautaro Martinez continua a dimostrare di stare vivendo un momento di forma eccezionale. Favorito dalle quote marcatore Benfica - Inter, la partita può permettergli di migliorare ulteriormente il suo score in Champions League.

Scommessa 2; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,75 con Sisal

Continuare con i risultati utili

Con 10 risultati utili consecutivi tra campionato e coppe, l’Inter di Simone Inzaghi contro il Benfica non vorrà certamente interrompere questo trend positivo. La trasferta di Lisbona potrebbe regalare ai nerazzurri il primo posto nel girone che contro il Benfica ce la metteranno tutta per conquistare l’ennesima vittoria stagionale.

Scommessa 3; Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,10 con William Hill