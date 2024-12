Pronostici Benfica – Bologna e informazioni utili per scommettere: gli emiliani devono vincere per sperare ancora, ma i portoghesi sono fortissimi

In questo articolo si possono trovare i pronostici Benfica-Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Benfica - Bologna, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Bruno Lage e quella guidata da Vincenzo Italiano.

La partita, valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 11 dicembre allo stadio da Luz di Lisbona.

I nostri pronostici Benfica - Bologna

Il nostro pronostico Benfica - Bologna bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Benfica 12.00 12.50 12.00 Arthur Cabral segna per ultimo 6.00 6.25 6.00 Vittoria Bologna 5.50 5.75 5.50

Come scommettere su Benfica – Bologna: analisi match e pronostici

Il Bologna ha bisogno di un miracolo sportivo per conquistare il pass per i play-off di Champions League. Gli emiliani hanno raccolto un solo punto in cinque gare e sono costretti ad un filotto di vittorie ai limiti dell’impossibile. Il primo ostacolo è di quelli all’apparenza insormontabili: c’è da fare visita al Benfica di Angel Di Maria, compagine reduce da cinque vittorie di fila, ad un passo dalla vetta nel massimo campionato portoghese (-2 dallo Sporting Lisbona ma con una gara da recuperare) e che in Champions si trova ad un passo dalla tanto agognata top 8.

Un impegno decisamente complicato per gli uomini di Vincenzo Italiano, che però stanno risalendo la china in campionato e che sabato sono stati protagonisti di una prova per lunghi tratti sontuosa contro la Juventus dell'ex Thiago Motta. In Europa, però, le cose non vanno alla grandissima: l’impressione è che Ndoye e compagni abbiano pagato la poca esperienza nella massima competizione continentale. La Champions, si sa, è soprattutto questione di dettagli.

Probabili formazioni Bentifca vs Bologna

Per i pronostici Benfica – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, T.Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. Allenatore: Lage

Trubin; Bah, T.Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. Allenatore: Lage BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Iling Junior; Castro. Allenatore: Italiano

Confrontare le quote vincente della partita Benfica - Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Benfica senza freni: contro il Bologna sarà 3-1

Di Maria e compagni non vogliono fermarsi sul più bello e puntano senza mezzi termini alla vittoria, per giunta contro un Bologna che è apparso impreparato alla sua prima esperienza in Champions League. Con il fantasista campione del mondo e del Sud America, le aquile lusitane propongono anche i due talenti turchi Akturkoglu e Kokcu, l'attaccante Pavlidis (che in realtà ha messo a referto solo 6 gol in stagione) e l'altro argentino Otamendi. Solo panchina per Antonio Silva, oggetto dei desideri della Juventus in vista del mercato di gennaio. Tanta qualità e allora secondo il nostro pronostico Benfica-Bologna si chiuderà con un netto 3-1 dei padroni di casa.

Scommessa 1; Risultato esatto 3-1 Benfica: 12,00 con bet365

Nel Benfica c’è anche l’ex viola Cabral

Il Benfica può fare affidamento anche sull’attaccante Arthur Cabral. Il brasiliano ex Fiorentina è in Portogallo da una stagione e mezza ma non è ancora riuscito a lasciare il segno. Conosce bene le difese italiane e, allora, la sfida con il Bologna è occasione da non perdere. Secondo la nostra previsione, Cabral - pur subentrando dalla panchina - realizzerà il gol che chiuderà la contesa.

Scommessa 2; ultimo marcatore: 4,50 con Sisal

Un pareggio che farà Bolognado al Bologna. Benfica in pericolo

Orsolini infortunato, Karlsson fuori dalla lista UEFA, allora Italiano non può che schierare l’ex juventino Illing Junior come esterno offensivo. Nonostante le assenze, l’undici di partenza è comunque di spessore: sorprende, in questo senso, il misero bottino raccolto fin qui, parlando di una compagine di certo non inferiore alla Dinamo Zagabria, per fare un esempio, che di punti ne ha raccolti 7.

In attacco Vincenzo Italiano propone il sempre più convincente Castro (non solo potenza fisica ma anche grande tecnica), supportato dalla certezza Ndoye e ovviamente dal padrone del centrocampo Freuler. Saranno loro a guidare i felsinei: per il nostro pronostico Benfica-Bologna si chiuderà con una clamorosa vittoria degli uomini di Mister Italiano.

Scommessa 3; vittoria Bologna 5,50 con William Hill