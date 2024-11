In questo articolo si possono trovare i pronostici Belgio - Italia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Belgio - Italia, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la nazionale di Domenico Tedesco e quella guidata da Luciano Spalletti.

La partita, valevole per la quinta giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, si disputerà giovedì 14 novembre alle 20:45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

I nostri pronostici Belgio - Italia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Belgio - Italia bet365 Betsson William Hill Pareggio 3.30 3.30 3.30 Risultato esatto 2-1 Italia 11.00 11.00 9.00 Segna Kean 3.50 3.50 3.20

Come scommettere su Belgio – Italia: analisi match e pronostici

Il Belgio deve assolutamente vincere per rimettersi in corsa in ottica secondo posto ed evitare i tanto temuti play-out. I Diavoli Rossi sono chiamati ad invertire la tendenza, dopo il misero successo contro Israele e le due sconfitte contro la Francia. Pareggio per 2-2, invece, in casa di un'Italia condizionata dall'espulsione di Lorenzo Pellegrini: proprio rispetto alla gara dell'Olimpico, il ct Tedesco può fare nuovamente affidamento su un Romelu Lukaku che sembra essersi ritrovato sotto la guida di Antonio Conte.

L'Italia, dal canto suo, può farsi bastare anche un pareggio, per essere sicura della seconda piazza e giocarsi il primo posto nell'ultima sfida contro la Francia di Deschamps. Gli azzurri sembrano avere finalmente capito la lezione di Luciano Spalletti: sono, letteralmente, un'altra squadra rispetto a quella vista agli ultimi Europei. Guardando ai singoli, Dimarco e Cambiaso sono una certezza sugli esterni, Tonali comanda a centrocampo e Retegui e Kean sembrano incarnare (finalmente) il profilo dell'attaccante all'altezza di una maglia tanto prestigiosa come quella azzurra.

Probabili formazioni Belgio vs Italia

Per i pronostici Belgio – Italia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, Trossard, Doku; Lukaku. Ct. Tedesco.

Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, Trossard, Doku; Lukaku. Ct. Tedesco. ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti.

Confrontare le quote vincente della partita Belgio - Italia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due nazionali sullo stesso livello: sarà pareggio

I bookmakers danno leggermente favorito il Belgio, ragionando probabilmente sul fattore campo e sul rendimento nelle precedenti competizioni internazionali. In ogni caso, l’impressione è che le due nazionali siano al momento sullo stesso livello, nonostante il Belgio debba fare i conti con la pesante assenza dell’atalantino De Ketelaere. Così, secondo i nostri pronostici Belgio - Italia è gara destinata a terminare con un pareggio.

Scommessa 1; pareggio: 3,30 con bet365

L’Italia è in grande forma e alla fine la spunterà

Formazioni sullo stesso livello, ma l’Italia può fare leva su grande entusiasmo. Occhio soprattutto all’attacco, con Retegui e Kean che portano in dote un bottino di ben 22 gol totali in stagione, numeri che dalle parti di Coverciano non si vedevano da tempo immemore. In più, anche la difesa (nonostante l’assenza pesante di Calafiori) appare reparto affidabile, con Buongiorno che non ha pagato l’approdo in una big come il Napoli e Bastoni che vuole confermarsi leader. Per questo, secondo la nostra previsione la gara si chiuderà con il risultato di 2-1 per gli italiani.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Italia : 11,00 con Betsson

Momento d’oro per Moise Kean: sarà lui a guidare la riscossa azzurra

La riscossa azzurra è guidata da Moise Kean, giocatore letteralmente rigenerato dal tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. Per lui già 11 gol stagionali: pensare che nell'ultimo triennio con la Juventus era stato capace di realizzare appena 14 gol complessive. Dimostrazione che parliamo di un giocatore rinato, voglioso di battere il personale record di 17 segnature realizzate con il PSG nella stagione 2020-21. Così, secondo i nostri pronostici Belgio - Italia è gara che sarà nel segno di almeno un gol del classe 2000, che probabilmente partirà dalla panchina.

Scommessa 3; Segna Kean: 3,20 con William Hill