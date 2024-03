Pronostici Bayern Monaco – Lazio e informazioni utili per scommettere: i biancocelesti sognano un’altra impresa

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bayern Monaco - Lazio, quote dei bookmakers e analisi del match di martedì 5 marzo ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bayern Monaco - Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Lazio a caccia dell’impresa dopo la vittoria di misura conquistata nella gara di andata all’Olimpico, la squadra di Maurizio Sarri nella prima delle due sfide in programma contro i campioni di Germania in carica ha avuto la meglio per una rete a zero.

I nostri pronostici Bayern Monaco - Lazio

Il nostro pronostico Bayern Monaco - Lazio bet365 Sisal William Hill Over 2,5 1.53 1.57 1.53 Risultato esatto 3-1 Bayern Monaco 11.00 11.50 11.00 Harry Kane primo marcatore dell’incontro 3.40 3.00 3.50

Come scommettere su Bayern Monaco – Lazio: analisi match e pronostici

Bayern Monaco chiamato al riscatto dopo il k.o. dell’Olimpico, la squadra di Thomas Tuchel attraversa un momento tutt’altro che positivo, a 10 giornate dalla fine del campionato la vetta della Bundesliga dista ben 10 lunghezze. Anche la Lazio non se la passa benissimo, anzi. Nona in campionato con 40 punti, la squadra di Sarri deve voltare subito pagina dopo le due sconfitte di fila subite contro Fiorentina (1-2) e Milan (0-1).

Probabili formazioni Bayern Monaco - Lazio

Per i pronostici Bayern Monaco – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BAYERN MONACO (4-3-1-2): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane.

Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Confrontare le quote vincente della partita Bayern Monaco – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Bayern Monaco per uscire dalla crisi

I bavaresi dopo aver vinto la Bundesliga per undici stagioni di fila rischiano di doversi accontentare della seconda piazza. Alla squadra di Tuchel serve un miracolo per rientrare in corsa per la vittoria del titolo nazionale, il Bayer Leverkusen, primo e imbattuto in campionato a +10 su Kane e compagni ha decisamente una marcia in più. Ora però bisogna concentrarsi sulla Champions League, il Bayern non può sbagliare la sfida contro i biancocelesti. È lecito attendersi una reazione da parte dei campioni di Germania in carica, per questo nei pronostici Bayern Monaco – Lazio sono i goal a farla da padrone.

Scommessa 1; over 2.5: 1,53 con bet365

La Lazio ci crede, ma sarà dura

Riuscirà la Lazio ad arginare l’onda d’urto del Bayern Monaco? Sicuramente ci proverà la squadra di Sarri, ma i bavaresi sono abituati a questi palcoscenici e nonostante una stagione non all’altezza di quelle precedenti, hanno i mezzi per superare il turno. Alla Lazio servirà un’altra impresa, ma le ultime uscite dei biancocelesti non lasciano ben sperare.

Scommesse 2; risultato esatto 3-1 Bayern Monaco: 11,50 con Sisal

Kane vuole la quinta rete in Champions

Il centravanti inglese in questa edizione della massima competizione europea ha realizzato 4 reti. All’Olimpico l’ex Tottenham è stato limitato dalla difesa biancoceleste, ma Kane darà il massimo per lasciare il segno nella sfida dell’Allianz Arena. Secondo i pronostici Bayern Monaco – Lazio potrebbe essere proprio l’attaccante inglese il primo marcatore della sfida.

Scommessa 3; Harry Kane primo marcatore nell’incontro: 3,50 con William Hill