Pronostici Bayern Monaco – Arsenal e informazioni utili per scommettere: bavaresi leggermente favoriti per il passaggio del turno

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bayern Monaco – Arsenal, quote dei bookmakers e analisi big match di mercoledì 17 aprile ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bayern Monaco – Arsenal, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

La gara d’andata è terminata per 2 a 2 all’Emirates Stadium di Londra, e il Bayern Monaco di Thomas Tuchel cercherà di sfruttare il fattore campo per provare a raggiungere le semifinali.

I nostri pronostici Bayern Monaco – Arsenal

Il nostro pronostico Bayern Monaco - Arsenal bet365 Sisal William Hill Harry Kane marcatore dell’incontro 2.20 2.25 2.10 Risultato esatto 2-1 Bayern Monaco 9.50 9.50 9.50 Bayern Monaco in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 2.85 2.80

Come scommettere su Bayern Monaco – Arsenal: analisi match e pronostici

Seconda candidata ufficiale dopo il Manchester City – a detta dei bookmakers – a sollevare il trofeo, la squadra allenata da Mikel Arteta proverà il colpaccio all’Allianz Arena provando a qualificarsi per le semifinali di Champions per la terza volta nella sua storia.

Probabili formazioni Bayern Monaco - Arsenal

Per i pronostici Bayern Monaco – Arsenal occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BAYERN MONACO (4-2-3-1) : Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Gnabry; Kane.

: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Gabriel Martinelli.

Confrontare le quote vincente della partita Bayern Monaco – Arsenal permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La certezza Kane

Autore finora di 7 reti in Champions, Harry Kane è il capocannoniere della manifestazione. L’attaccante inglese è una pedina fondamentale per Thomas Tuchel vista la facilità con cui trova la rete. Già autore di una rete nella partita d’andata, il capitano dell’Inghilterra è seriamente determinato a trascinare i suoi verso le semifinali. Per questo motivo secondo i pronostici Bayern Monaco – Arsenal, Harry Kane potrebbe essere uno dei marcatori dell’incontro.

Scommessa 1; Harry Kane marcatore dell’incontro: 2,20 con bet365

L’unico obiettivo rimasto

Fuori dalla Coppa di Germania e con la Bundesliga già vinta dal Bayer Leverkusen, per i bavaresi il “salvagente” rimane la Champions League. Protagonisti di una stagione anomala nonostante i 32 gol di Harry Kane in campionato, i tedeschi cercheranno in tutti i modi di arrivare in fondo alla manifestazione per provare a raddrizzare la stagione.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Bayern Monaco: 9,50 con Sisal

Il pragmatismo dei tedeschi

Il Bayern a Londra ha fatto 2 gol con 2 tiri in porta, e ha preso anche un palo al 90esimo. La solidità della squadra di Tuchel in Europa potrebbe permettere ai bavaresi di avere la meglio sui gunners che devono ancora familiarizzare al meglio con i palcoscenici europei. Alcuni pronostici Bayern Monaco - Arsenal vedono i padroni di casa come leggermente favoriti.

Scommessa 3; Bayern Monaco in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,80 con William Hill