Pronostici Bayer Leverkusen – Roma e informazioni utili per scommettere: tedeschi favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bayer Leverkusen – Roma, quote dei bookmakers e analisi match di giovedì 9 maggio ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bayer Leverkusen – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno delle semifinali di Uefa Europa League.

Servirà un vero e proprio miracolo sportivo alla squadra allenata da Daniele De Rossi per poter accedere alla finale di Dublino. Dopo aver perso per 2 reti a 0 la gara d’andata all’Olimpico, i giallorossi dovranno provare a battere in trasferta l’unica squadra ancora imbattuta nei cinque principali campionati europei.

I nostri pronostici Bayer Leverkusen - Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Bayer Leverkusen - Roma bet365 Sisal William Hill Bayer Leverkusen in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.00 1.98 1.95 Risultato esatto 1-1 8.50 8.50 7.50 Romelu Lukaku marcatore dell’incontro 4.33 3.50 3.50

Come scommettere su Bayer Leverkusen – Roma: analisi match e pronostici

Rossoneri strafavoriti secondo i bookmakers, con la Roma che ha - secondo gli esperti - pochissime possibilità di potersi qualificare per la finale.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen - Roma

Per i pronostici Bayer Leverkusen – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface.

Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface. ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling; Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Confrontare le quote vincente della partita Bayer Leverkusen – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Bayer Leverkusen cerca la sua terza finale europea

I tedeschi cercano la terza finale della loro storia. Dopo aver disputato e vinto la doppia finale di Coppa Uefa contro l’Espanyol nella stagione 1987/88 e aver perso in finale di Champions League contro il Real Madrid nel 2002, i rossoneri vogliono tornare a disputare una finale europea dopo 22 anni. E secondo alcuni pronostici Bayer Leverkusen - Roma, potrebbero riuscirci.

Scommessa 1; Bayer Leverkusen in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,00 con bet365

De Rossi per interrompere la striscia positiva dei tedeschi

A Bundesliga già vinta, e in vista della finale di Coppa di Germania contro il Kaiserslautern, dopo il 2 a 0 dell’andata è probabile che i tedeschi non spingano più di tanto contro i giallorossi. I pronostici Bayer Leverkusen – Roma prevedono infatti l’1-1 tra le due formazioni come uno dei risultati su cui puntare.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1 : 8,50 con Sisal

Lukaku vuole lasciare un buon ricordo

Probabile partente a fine stagione, con rumors che lo vedrebbero come prossimo numero 9 del Napoli, Romelu Lukaku vorrebbe lasciare un buon ricordo ai tifosi della Roma, e contro il Bayer Leverkusen cercherà il suo ottavo gol in Europa League.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore dell’incontro: 3,50 con William Hill