Pronostici Bayer Leverkusen – Inter e informazioni utili per scommettere: sfida equilibrata alla BayArena. I nerazzurri vogliono il pass per gli ottavi

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bayer Leverkusen-Inter, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bayer Leverkusen-Inter, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Xabi Alonso e quella guidata da Simone Inzaghi.

La partita, valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si disputerà alle 21:00 del 10 dicembre alla BayArena.

I nostri pronostici Bayer Leverkusen-Inter

Il notro pronostico Bayer Leverkusen - Inter bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 2-1 Inter 11.00 11.00 11.00 Pareggio 3.50 3.60 3.50 Vittoria Bayer Leverkusen 2.25 2.25 3.10

Come scommettere su Bayer Leverkusen – Inter: analisi match e pronostici

Sfida che può dire tanto in chiave top 8. L'Inter, già sicura di partecipare ai play-off, può nei fatti conquistare l'accesso diretto agli ottavi di finale con due giornate d'anticipo. Dall'altro lato, però, c'è un Bayer Leverkusen che ha ripreso a correre: gli uomini di Xabi Alonso, protagonisti di un avvio di stagione tutt'altro che esaltante, vengono dalla bellezza di cinque vittorie consecutive, tra cui spicca il successo in Coppa di Germania che ha sancito l'eliminazione del Bayern Monaco.

Tedeschi in netta ripresa, ma l'Inter sta vivendo una stagione ai limiti della perfezione. Solo una sconfitta in 19 impegni ufficiali, un ottimo rendimento in campionato (l'obiettivo Scudetto è lì ad un passo) e grandi risultati anche in Champions, come certificano i 13 punti conquistati in cinque gare e le sole due lunghezze dal Liverpool capolista.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen vs Inter

Per i pronostici Bayer Leverkusen – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Hincapie, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Schick, Palacios. Allenatore: Alonso.

Kovar; Hincapie, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Schick, Palacios. Allenatore: Alonso. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Confrontare le quote vincente della partita Bayer Leverkusen - Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Inter, in Germania sarà ancora vittoria

L’Inter è squadra che può dire la sua anche tra le big europee. Gli uomini di Simone Inzaghi sono pronti ad imporsi anche in casa del Bayer Leverkusen: occhio alla voglia di gol di Lautaro Martinez (cinque gare senza nemmeno una segnatura) e alle giocate dei soliti Marcus Thuram, Barella e Dimarco. Questi i protagonisti in casa nerazzurra: anche e soprattutto per la loro presenza, secondo il nostro pronostico Bayer Leverkusen-Inter sarà all'insegna del successo per 1-2 dei nerazzurri.

Scommessa 1; Risultato esatto 2-1 Inter: 11,00 con bet365

Un punto a testa per l’obiettivo qualificazione

Filosofie di gioco molto simili e tanta qualità in tutti i reparti. Bayer Leverkusen e Inter hanno tanto in comune, non solo lo status di campioni in carica di Bundesliga e Serie A. Secondo la nostra previsione, alla BayArena si registrerà grande equilibrio: al triplice fischio finale il risultato sarà sul pareggio.

Scommessa 2; pareggio: 3,60 con Sisal

Il Bayer Leverkusen è squadra di spessore: grande successo contro i nerazzurri

Dopo la sconfitta in finale di Europa League al cospetto dell’Atalanta, gli uomini di Xabi Alonso non hanno alcuna intenzione di arrendersi ad un’altra compagine italiana a tinte nerazzurre. Tra le “aspirine” spicca un talento assoluto come Wirtz, affiancato da uno Schick che sembra essersi messo alle spalle i soliti acciacchi fisici. A centrocampo c’è il motorino Xhaka, mentre in difesa l’uomo in più è Jonathan Tah, conteso dalla stessa Inter e dal Barcellona in vista della prossima stagione. Questi gli uomini chiave della squadra di casa: secondo il nostro pronostico Bayer Leverkusen-Inter si chiuderà con il successo della squadra di Xabi Alonso.

Scommessa 3; vittoria Bayer Leverkusen 3,10 con William Hill