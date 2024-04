Pronostici Barcellona – PSG e informazioni utili per scommettere: catalani favoriti per la qualificazione

In questo articolo si possono trovare i pronostici Barcellona – PSG, quote dei bookmakers e analisi match di martedì 16 aprile alle ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Barcellona - PSG, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Dopo che il match si è concluso per 3 a 2 per i catalani a Parigi, a Barcellona i blaugrana cercheranno di amministrare il vantaggio per conquistare le semifinali.

I nostri pronostici Barcellona – PSG

Il nostro pronostico Barcellona - PSG bet365 Sisal William Hill Kylian Mbappè marcatore nell’incontro 2.10 2.00 1.95 Risultato esatto 2-1 Barcellona 9.50 9.50 8.50 Robert Lewandowski marcatore nell’incontro 2.30 2.25 2.30

Come scommettere su Barcellona – Paris Saint-Germain: analisi match e pronostici

Dopo aver perso per 3 a 2 al Parco dei Principi, la squadra di Luis Enrique deve compiere una mezza impresa per provare a battere il Barcellona a casa sua. Imperativo vincere per i parigini, se non vogliono uscire anzitempo da una competizione che cercano di conquistare da troppo tempo.

Probabili formazioni Barcellona - PSG

Per i pronostici Barcellona – PSG occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Sergi Roberto, de Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Yamal.

Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Sergi Roberto, de Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Yamal. PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Lee Kang-In, Vitinha, Fabian Ruiz; Asensio, Dembelé, Mbappé.

Confrontare le quote vincente della partita Barcellona – Paris Saint-Germain permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’effetto Kylian

All’andata Kylian Mbappè ha fatto il diavolo a quattro costringendo la difesa del Barcellona a fare gli straordinari per poterlo contenere. Ciononostante, la sua prova maiuscola non è bastata per regalare alla sua squadra una vittoria. Contro il Barcellona cercherà di mettersi il PSG sulle spalle per regalare ai parigini la qualificazione alle semifinali. Mbappè è favorito dalle quote marcatore Barcellona - PSG.

Scommessa 1; Kylian Mbabbè marcatore nell’incontro: 2,10 con bet365

I blaugrana vogliono proseguire il cammino europeo

Superando il Paris Saint-Germain, il Barcellona potrebbe qualificarsi alle semifinali di Champions League per la 13esima volta nella sua storia. Considerato che i catalani hanno perso solo 2 delle ultime 9 partite disputate contro i parigini nella fase ad eliminazione diretta della Champions, l’ipotesi, l’ipotesi non è per nulla remota stando anche ai pronostici Barcellona - PSG.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Barcellona: 9,50 con Sisal

Il migliore in campo

Nella gara d’andata Robert Lewandowski non è andato a segno, ma alla fine dei 90 minuti è stato comunque eletto migliore in campo. Il numero 9 blaugrana si è distinto, come sempre del resto, per spirito di sacrificio e supporto ai compagni. Contro il PSG a Montjuïc, il polacco cercherà la sua quarta rete stagionale in Champions League ed anche i pronostici Barcellona – PSG, indicano l’ex attaccante del Bayern Monaco come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Robert Lewandowski marcatore nell’incontro: 2,30 con William Hill