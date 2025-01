Pronostici AZ Alkmaar – Roma e informazioni utili per scommettere: giallorossi leggermente favoriti. Una vittoria per l’ottavo posto

In questo articolo si possono trovare i pronostici AZ Alkmaar-Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici AZ Alkmaar-Roma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Ron Jans e quella guidata da Claudio Ranieri.

La partita, valevole per la settima giornata della fase campionato di Europa League, si disputerà alle 18:45 di giovedì 23 gennaio all’AFAS Stadion.

I nostri pronostici AZ Alkmaar - Roma

Il nostro pronostico AzZ Alkmaar - Roma bet365 Sisal William Hill Vittoria Roma + Gol 4.00 4.10 4.00 Soulé segna durante l’incontro 4.00 3.75 4.33 Risultato esatto 2-1 AZ 11.00 11.00 10.00

Come scommettere su AZ Alkmaar – Roma: analisi match e pronostici

I bookmakers la danno per favorita, ma l’impegno con l’AZ Alkmaar è tutt’altro che una passeggiata. La Roma deve vincere per continuare la scalata verso l’ottavo posto (che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale): reduci da sei risultati utili consecutivi, gli uomini di Ranieri devono bissare la bella prestazione con il Genoa e confermarsi ancora una volta squadra definitivamente rinata. I capitolini volano in Olanda con la rosa quasi al completo: gli unici alle prese con qualche problema fisico sono Cristante e Lorenzo Pellegrini, che comunque sarebbero stati difficilmente titolari. Occhio alla soluzione El Shaarawy: il Faraone dovrebbe partire titolare dopo il grande secondo tempo contro il Genoa.

Anche l'AZ Alkmaar sta vivendo un ottimo momento, non perdendo una gara addirittura dal 10 novembre: da allora 7 vittorie e 4 pareggi, un bottino niente male dopo un avvio di stagione tutt'altro che esaltante. Mister Jans è a metà dell'opera, come certificano il sesto posto in Eredivisie (l'Utrecht sesto è distante 6 punti) e la 19esima piazza in Europa League. A proposito di classifica, la Roma al momento è 14esima con 9 punti, uno in più degli olandesi e due in meno dell'ottavo posto. Per questo, la qualificazione diretta agli ottavi non sembra impossibile da conquistare.

Probabili formazioni AZ Alkmaar - Roma

Per i pronostici AZ Alkmaar – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

AZ ALKMAAR (4-3-3): Owusu-Oduro; Moller Wolfe, Penetra, Goes, Maikuma; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; van Bommel, Poku, Parrott. All. Jansen.

Owusu-Oduro; Moller Wolfe, Penetra, Goes, Maikuma; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; van Bommel, Poku, Parrott. All. Jansen. ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Paredes, Koné, Pisilli, El Shaarawy; Soulé, Dovbyk. All. Ranieri.

Confrontare le quote vincente della partita AZ Alkmaar - Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Roma, un altro successo per sognare in grande

La Roma vuole confermarsi tra le migliori squadre italiane in Europa degli ultimi anni. Per questo serve vincere nella tana dell’AZ: solo così l’obiettivo ottavo posto sarebbe ancora alla portata. I giallorossi si presentano in terra olandese con qualche novità di formazione (Hermoso, Pisilli e Soulé titolari), ma con la stessa voglia di vittoria degli ultimi tempi. Secondo il nostro pronostico AZ Alkmaar-Roma si chiuderà con il successo dei capitolini: ci sarà da soffrire, però, con gli olandesi che segneranno almeno un gol.

Scommessa 1: vittoria Roma + GOL: 4,00 con bet365

Soulé, un gol per uscire da un periodo difficile

Doveva essere il futuro della Roma, il post-Dybala quando il campione del mondo argentino sembrava destinato a cambiare aria. I buoni propositi dell’estate, però, non sono stati seguiti dai fatti: solo un gol in stagione per Matias Soulé, giocatore di grandi doti tecniche ma (probabilmente) ancora troppo acerbo per giocare ad alti livelli. L'ex Juventus ha la possibilità di riscattarsi: in Olanda partirà titolare e secondo la nostra previsione riuscirà a realizzare almeno un gol.

Scommessa 2; Soulé segna: 4,00 con Sisal

L’AZ non si ferma più: vittoria anche contro la Roma

L’obiettivo dell’AZ è conquistare il migliore posto possibile in chiave play-off (riservati alle compagini che chiuderanno tra la nona e la 24esima piazza). In realtà due vittorie da qui alla fine della fase campionato, contro Roma e Ferencvaros, potrebbero regalare agli olandesi un posto tra le prime otto. Missione difficile ma non impossibile per una squadra che può fare leva su un attaccante forte come l'irlandese Troy Parrott e su giovani talenti come Ruben van Bommel e Sven Mijnans. Secondo il nostro pronostico AZ Alkmaar-Roma si chiuderà con il successo degli olandesi, 2-1 il risultato.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 AZ: 10,00 con William Hill