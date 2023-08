In questa pagina i lettori possono consultare i pronostici Australia - Inghilterra e scorrere i consigli degli esperti per scommettere sulla partita

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato la seconda delle semifinali di questa Coppa del Mondo Femminile per proporre le migliori quotazioni, consigli per scommettere e pronostici Australia - Inghilterra.

Si giocherà mercoledì 16 agosto alle ore 12,00 (ora italiana) l’ultima delle semifinali in programma e andrà in onda su Rai Sport. L’Australia padrona di casa sfiderà, per un posto in finale, le campionesse d’Europa in carica dell’Inghilterra.

L’impianto che ospiterà il match sarà l’Accor Stadium. Lo stadio di Sydney, detto anche Stadium Australia, sarà anche teatro della finalissima in programma il 20 agosto.

Primo incontro in assoluto tra le due nazionali ai mondiali femminili, con le inglesi alla loro terza semifinale consecutiva. Esordio assoluto nelle semifinali invece per le Matildas, che sperano nel supporto del pubblico di casa per superare le ostiche e più blasonate avversarie.

Le Australiane ai quarti di finale hanno superato la Francia ai calci di rigore, mentre le inglesi hanno vinto in rimonta contro la Colombia nei tempi regolamentari. Dopo essere andate in svantaggio, le britanniche hanno pareggiato con Lauren Hemp per poi passare in vantaggio grazie ad una rete di Alessia Russo.

I nostri pronostici Australia - Inghilterra

I nostri pronostici Australia vs Inghilterra bet365 Sisal William Hill Vittoria Australia 3.40 3.25 3.20 Vittoria Inghilterra 2.30 2.30 2.30 L’Australia chiude il primo tempo in vantaggio 4.33 4.00 4.00

Come scommettere su Australia - Inghilterra

Le australiane per fare la storia

L’Australia per la storia. Le Matildas hanno la possibilità di ritornare in questo stadio il 20 agosto, per giocarsi per la prima volta nella loro storia la finalissima della Coppa del Mondo femminile. E sovvertire i pronostici Australia - Inghilterra che danno il team inglese leggermente in favore.

Non c’è spazio per le emozioni, non c’è spazio per pensare che l’avversario che avranno di fronte sarà la temibilissima Inghilterra. L’Australia deve soltanto dimostrare di meritarsi al cento per cento di essere arrivata fin qui, superando mano a mano nazionali sulla carta più forti e titolate. Senza paura quindi, neanche contro le vincitrici degli ultimi campionati europei.

Scommessa 1: vittoria Australia: 3,40 con bet365

Le inglesi per rompere il tabù

Due semifinali mondiali consecutive raggiunte, due eliminazioni consecutive. La prima volta ad opera del Giappone ai mondiali canadesi del 2015, la seconda volta contro gli Usa, nella semifinale di Lione del 2019. Le inglesi sperano che il detto “non c’è due senza tre” non valga per questo match. Ancora orfane di Lauren James, le britanniche partono, almeno sulla carta, da favorite. Indiscutibile il divario tecnico tra le due nazionali, con le Australiane che dovranno smaltire le scorie dell’interminabile quarto di finale vinto ai rigori contro la Francia.

Che sia la volta buona per le britanniche?

Scommessa 2: vittoria Inghilterra: 2,30 con Sisal

La spinta dello Stadium Australia

L’impianto di Sydney finora ha sempre portato bene alle padrone di casa, che hanno sempre vinto i match fin qui disputati in questo stadio, a partire dalla partita d’esordio contro l’Irlanda, fino ad arrivare agli ottavi di finale vinti per 2 a 0 contro la Danimarca. La spinta del pubblico sarà quindi fondamentale, con lo Stadium Australia che prevede il tutto esaurito. Laddove non arriverà la tecnica, arrivate fino a questo punto della competizione, per le australiane conterà il cuore.

Scommessa 3: L’Australia chiude il primo tempo in vantaggio: 4,00 con William Hill