In questa pagina si possono trovare i pronostici Australia - Francia ed i consigli degli esperti per scommettere sui quarti di finale del Mondiale.

I nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione i pronostici Australia - Francia, le migliori quote e consigli per scommettere sulla gara valida per l'accesso alle semifinali della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali femminili di calcio.

Avrà luogo sabato 12 agosto alle ore 9:00 (ora italiana) il terzo dei quarti di finale in programma in questa competizione e sarà trasmesso in diretta da Rai 2. A Brisbane nel Queensland, all Suncorp Stadium, le padrone di casa dell’Australia ospiteranno le francesi.

Partita più equilibrata di quanto si possa pensare, sarà la prima volta in assoluto che le due formazioni si affronteranno ai Mondiali femminili.

Al di là del divario tecnico tra le due formazioni, ci sono anche le statistiche che non vertono dalla parte delle australiane. In tutte le ultime quattro edizioni della Coppa del mondo infatti, il paese ospitante è stato sempre eliminato ai quarti di finale.

Le Aussies guidate da Tony Gustavsson dovranno cercare di rompere questo tabù, spinte anche dall’entusiasmo dell’intero Queensland. Il Suncorp Stadium, teatro del match, detto anche Lang Park dal sito omonimo della periferia settentrionale di Brisbane su cui sorge, è capace di ospitare quasi 53,000 spettatori pronti a sostenere le proprie beniamine contro le più blasonate avversarie.

I nostri pronostici Australia - Francia

I nostri pronostici Australia vs Francia bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3 - 0 Francia 19.00 20.00 19.00 Primo Marcatore Eugenie Le Sommer 5.50 5.25 5.50 Vittoria Australia 3.75 3.75 3.10

Come scommettere su Australia - Francia

Francesi favorite

Dopo aver travolto per 4 a 0 il Marocco agli ottavi di finale, la nazionale francese deve dimostrare di fare sul serio. Nonostante il blasone infatti, il miglior risultato raggiunto in questa competizione da parte delle transalpine rimane la semifinale persa nel 2011.

Contro l’Australia padrona di casa non sarà una gara semplice, ma arrivate a questo punto della competizione nessun match lo è. Di fatto i pronostici Australia - Francia vedono le quote delle due squadre abbastanza in linea.

Scommessa 1: risultato esatto 3 a 0 Francia: 19,00 con bet365

La Sommer sogna un’altra doppietta

Dopo essere stata accusata dall’allora ct delle bleues Corinne Diacre, di essere la principale responsabile dell’eliminazione della Francia al mondiale casalingo del 2019, l’arrivo in panchina di Hervè Renard ha ridato linfa e fiducia all’attaccante dell’Olympique Lione.

Già autrice di uno dei due gol nel 2 a 1 contro il Brasile nella fase a gironi, la 34enne di Grasse ha segnato una doppietta contro il Marocco in semifinale vincendo a mani basse il titolo di MVP del match. Aspetto che potrebbe rendere interessanti i pronostici Australia - Francia per i mercati sui marcatori.

Scommessa 2: Primo marcatore Eugenie Le Sommer: 5,50 con Sisal

Pubblico di casa tutto per le Matildas

L’Australia venderà cara la pelle. Le oceaniche non sono certamente arrivate a questo punto della competizione per cedere agevolmente il passo alle francesi. Con tutto il continente a tifare per loro, le Matildas vogliono entrare nella storia e raggiungere per la prima volta le semifinali.

Con una grande vittoria ottenuta contro la più quotata Danimarca agli ottavi di finale, le australiane hanno giocato una partita pressoché perfetta, regalando calcio spettacolo agli oltre 75mila spettatori presenti sugli spalti dell‘Accor Stadium di Sydney. La Francia di certo non è la Danimarca, ma sognare non costa nulla.

Scommessa 3: l’Australia vince l’incontro: 3,10 con William Hill