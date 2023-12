In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Atletico Madrid - Lazio, confronto quote e consigli per scommettere sulla Champions League.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atletico Madrid – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match di mercoledì 13 dicembre alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano di Madrid.

Ultima partita del gruppo E con le due formazioni che, entrambe qualificate, si giocano il primato del girone.

I nostri pronostici Atletico Madrid - Lazio

I nostri pronostici Atletico Madrid - Lazio bet365 Sisal William Hill Pareggio alla fine del 1° tempo 2.25 2.20 2.25 Alvaro Morata marcatore nell’incontro 2.30 2.25 2.15 Risultato esatto 2-0 Atletico Madrid 7.00 7.50 7.00

Come scommettere su Atletico Madrid – Lazio: analisi match e pronostici

Lazio double-face questa stagione, con i biancocelesti deludenti e a metà classifica in Serie A, ma qualificati agli ottavi di Champions League già dallo scorso turno. Agli uomini di Sarri servirebbe una vittoria per chiudere in testa il girone, ma non è detto che i capitolini non abbiano già la testa al big match che li aspetta domenica sera, quando ospiteranno all’Olimpico l’Inter capolista.

Per i pronostici Atletico Madrid – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATLETICO MADRID (3-5-2) - Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Morata.

- Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Morata. LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Confrontare le quote vincente della partita Atletico Madrid – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una trasferta difficile

Per poter evitare di beccare uno squadrone agli ottavi di finale, la Lazio dovrebbe tornare a Roma con 3 punti. Tuttavia, anche secondo i pronostici Atletico Madrid – Lazio, l’impresa per Immobile e soci è quantomeno proibitiva. Il fortino dei colchoneros allenati da Diego Simeone finora non è stato territorio di conquista di nessuna squadra in Champions così come in Liga. I biancocelesti cercheranno però di onorare il match, e magari di tornare a casa con un risultato utile.

Scommessa 1; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

Il piede caldo di Morata

Arrivato ad 8 centri in Liga, Alvaro Morata finora in Champions League è andato a segno già 5 volte, segnando le stesse reti di sua maestà Haaland. A differenza del gigante norvegese del Manchester City, l’attaccante madrileno ha segnato 5 gol tutti su azione. Nella partita contro la Lazio vorrà sicuramente segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Scommessa 2; Alvaro Morata marcatore nell’incontro: 2,25 con Sisal

La forza del Wanda Metropolitano

L’Atletico Madrid in casa è una macchina da guerra. Attualmente 3° in Liga, nel campionato spagnolo i colchoneros hanno collezionato 8 vittorie su 8 tra le mura amiche, e sono imbattuti al Wanda Metropolitano anche in Champions, dove hanno battuto Feyenoord e Celtic. Anche secondo i pronostici Atletico Madrid – Lazio, ci sono buone possibilità che la squadra allenata da Pablo Simeone possa conquistare 3 punti contro la Lazio.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Atletico Madrid: 7,00 con William Hill