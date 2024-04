Pronostici Atletico Madrid – Borussia Dortmund e informazioni utili per scommettere: colchoneros favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atletico Madrid – Borussia Dortmund, quote dei bookmakers e analisi match di mercoledì 10 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atletico Madrid – Borussia Dortmund, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata dei quarti di finale di Champions League tra spagnoli e tedeschi.

Sorteggio di Nyon favorevole per i colchoneros, che hanno beccato la più “tenera” tra le squadre a disposizione. Chiaro che, arrivati a questo punto della competizione, nessuna formazione è da sottovalutare ma i biancorossi di Diego Simeone partono col favore dei pronostici.

I nostri pronostici Atletico Madrid – Borussia Dortmund

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Atletico Madrid - Borussia Dortmund bet365 Sisal William Hill Antoine Griezmann marcatore dell’incontro 2.75 2.75 2.75 Risultato esatto 2-0 Atletico Madrid 8.75 8.00 8.75 Atletico Madrid in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.40 2.40 2.30

Come scommettere su Atletico Madrid – Borussia Dortmund: analisi match e pronostici

Al momento quarti in campionato e non ancora certi di un posto in Champions League per la prossima stagione, gli uomini allenati da Diego Simeone mancano le semifinali della massima competizione europea dall’annata 2016/2017.

Probabili formazioni Atletico Madrid - Borussia Dortmund

Per i pronostici Atletico Madrid – Borussia Dortmund occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Giménez, Reinildo; Llorente, Koke, De Paul, Barrios, Lino; Morata, Griezmann.

Oblak; Witsel, Giménez, Reinildo; Llorente, Koke, De Paul, Barrios, Lino; Morata, Griezmann. BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Sule, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Sancho; Fullkrug.

Confrontare le quote vincente della partita Atletico Madrid – Borussia Dortmund permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il momento di forma del francese

Decisamente l’indiscusso trascinatore dei colchoneros in occasione degli ottavi di finale vinti ai rigori contro l’Inter, Antoine Griezmann sta attraversando un periodo di forma straordinario. Autore finora di 6 gol in Champions League, il transalpino, secondo i pronostici Atletico Madrid – Borussia Dortmund potrebbe essere uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Antoine Griezmann marcatore dell’incontro: 2,75 con bet365

La forza del Civitas Metropolitano

I colchoneros mancano le semifinali di Champions League da troppo tempo, e questo i tifosi dell’Atletico Madrid lo sanno bene. Proprio per questo motivo, in vista della difficile trasferta di Dortmund, i supporters biancorossi si impegneranno a sostenere i propri beniamini come meglio non possono fare, cercando di trascinare la squadra allenata da Diego Simeone alla vittoria.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Atletico Madrid: 8,75 con Sisal

Passare subito in vantaggio

Giocare al Westfalenstadion non è mai semplice, ed è per questo motivo che Diego Simeone cercherà di imbastire la sua miglior formazione nella gara d’andata contro i tedeschi. Gli spagnoli proveranno a passare subito in vantaggio contro i gialloneri, con l’obiettivo di giocarsi il ritorno dei quarti di finale previsto a Dortmund tra una settimana con almeno un gol di vantaggio. Stando ai pronostici Atletico Madrid - Borussia Dortmund, la squadra di casa potrebbe andare in vantaggio già dal primo tempo.

Scommessa 3; Atletico Madrid in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,30 con William Hill