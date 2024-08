In questo articolo si possono trovare i pronostici Athletic Bilbao – Getafe, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Athletic Bilbao – Getafe, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. La gara apre ufficialmente la stagione 24/25 della Liga, in una stagione che si preannuncia entusiasmante. Partita valida per la prima giornata di Liga, che si disputerà il 15 agosto allo stadio San Mamès di Bilbao, con fischio d’inizio alle 19:00.

I nostri pronostici Athletic Bilbao – Getafe

Il nostro pronostico Athletic Bilbao - Getafe

Come scommettere su Athletic Bilbao – Getafe: analisi match e pronostici

L’Athletic Bilbao ha come obiettivo ripetere i risultati della scorsa stagione, chiusa al quinto posto in Liga e con la vittoria della Coppa del Re, trofeo che mancava da 40 anni. Valverde proverà a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, anche se è quasi sicura la partenza della stella Nico Williams, promesso sposo del Barcellona. Il Getafe invece ha scelto la continuità, affidando la guida della squadra a Pepe Bordalas, che è riuscito a conquistare una tranquilla salvezza, guadagnando la riconferma per questa stagione.

Probabili formazioni Athletic Bilbao - Getafe

Per i pronostici Athletic Bilbao – Getafe occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Athletic Bilbao (4-2-3-1) : Padilla; De Marcos, Yeray, Paredes, Yuri; Beñat Prados, De Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde

: Padilla; De Marcos, Yeray, Paredes, Yuri; Beñat Prados, De Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde Getafe (5-3-2): David Soria; Álex Sola, Djené, Alderete, Gastón, Diego Rico; Milla, Uche, Yellu; Carles Pérez, Aleñá. Allenatore: Pepe Bordalas

Confrontare le quote vincente della partita Athletic Bilbao – Getafe permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Athletic in cerca di risposte

Due sconfitte nelle ultime due amichevoli non sono certo il miglior biglietto da visita. Ora però si inizia a giocare per i punti ed allora l’Athletic Bilbao vuole cambiare passo. La speranza è che la squadra abbia migliorato soprattutto la condizione fisica, aspetto che Valverde sembra aver curato molto in questo ritiro. Una partenza ad handicap sarebbe un pessimo biglietto da visita in una stagione che, almeno sulla carta, dovrebbe riservare molte soddisfazioni.

Scommessa 1; over 3,5

Getafe senza Greenwood

Due rinunce importanti per il Getafe. Greenwood è rientrato al Manchester City dopo il prestito e la sua assenza sarà pesante. Aver monetizzato dalla cessione di Enes Unal al Bournemouth ha permesso di finanziare il mercato in entrata con acquisti utili a dare profondità alla rosa. Il punto debole del Getafe però resta ancora la difesa. Ecco perché puntare su Guruzeta primo marcatore dell’incontro potrebbe rappresentare una soluzione interessante stando ai pronostici Athletic Bilbao - Getafe.

Scommessa 2; Guruzeta primo marcatore

Incognita Nico Williams

La stella più brillante dell’Athletic Bilbao ancora non sa quale sarà il suo futuro. Ed a sorpresa Nico Williams potrebbe essere schierato dal primo minuto nella gara d’esordio contro il Getafe, prima che si concretizzi la sua cessione al Barcellona, del quale sembra essere promesso sposo. La sua presenza sposterebbe gli equilibri della gara, rendendo interessante puntare sul 2-0 dei padroni di casa secondo i pronostici Athletic Bilbao - Getafe.

Scommessa 3; Risultato esatto 2-0