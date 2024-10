In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta-Verona, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella guidata da Paolo Zanetti.

La partita, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di sabato 26 ottobre allo Gewiss Stadium di Bergamo.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Atalanta-Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Atalanta - Verona bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 4-0 Atalanta 15.00 17.00 15.00 Lookman segna per primo 5.00 4.10 5.00 Pareggio 4.75 4.75 5.00

I lettori troveranno maggiori pronostici Atalanta - Verona e quote consultando i siti scommesse online. In più ulteriori info possono essere trovare nella nostra Sezione scommesse in pagine quali la nostra guida ai migliori bookmaker online o nella nostra guida al codice promozionale Lottomatica.

Come scommettere su Atalanta – Verona: analisi match e pronostici

Dopo lo scialbo pareggio in Champions contro il tutt’altro che irresistibile Celtic, l’Atalanta ha bisogno di una vittoria per l'umore e per riconquistare il quarto posto in graduatoria (Milan distante appena un punto). Probabile un po' di turnover, con De Ketelaere a supporto dell'unica punta Retegui e centrocampo nelle mani del brasiliano Ederson.

Dal canto suo il Verona ha bisogno di fare risultato (magari il primo pareggio stagionale) per mettersi alle spalle una serie orribile nel segno di appena 3 punti nelle ultime cinque gare. Una media da retrocessione, per questo la gara di Bergamo assume un'importanza ancora maggiore.

Per i pronostici Atalanta – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini.

Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini. VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Sarr. Allenatore: P. Zanetti.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Verona si sta ritrovando. Attenzione a Okafor

Il Verona lotta per non retrocedere, ma l’Atalanta vuole conferme in ottica Champions. Riflettori inevitabilmente puntati sui padroni di casa atalantini, che cercano il terzo successo di fila in campionato. Come tutte le squadre di Gasperini, anche i nerazzurri sono a loro agio soprattutto quando si tratta di attaccare: a tal proposito, attenzione alla voglia di gol di Retegui, già 7 reti in campionato e ancora a secco in Champions League.

Gli ospiti, invece, hanno già subito 15 reti: soprattutto in difesa, Paolo Zanetti non sembra avere trovato la quadratura del cerchio. Così, secondo i nostri pronostici Atalanta-Verona è gara che si chiuderà con un netto 4-0 veronese.

Scommessa 1; risultato esatto 4-0 Atalanta: 15,00 con bet365

Lookman vuole tornare protagonista

Ademola Lookman vuole tornare ad essere il giocatore incredibile visto nella passata stagione, capace di decidere quasi da solo il successo nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ora il nigeriano insegue il terzo gol in questa edizione della Serie A: secondo la nostra previsione, la seconda punta ex Leicester realizzerà il gol che aprirà le danze.

Scommessa 2; Lookman segna per primo: 4,10 con Sisal

Il Verona vuole strappare un pareggio

Senza un giocatore fondamentale come il centrocampista Duda, il Verona sogna comunque di fare risultato su un campo difficile come quello bergamasco. In attacco ci sono sia Tengstedt che la novità Sarr, mentre Serdar ritrova una maglia da titolare agendo da mediano davanti alla difesa. Proprio nella retroguardia l'uomo in più è il solito Magnani. Nomi di spessore, assolutamente. Per questo, secondo i nostri pronostici Atalanta-Verona + gara che si chiuderà in pareggio.

Scommessa 3; pareggio: 5,00 con William Hill