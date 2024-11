In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta - Udinese, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta - Udinese, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella guidata da Kosta Runjaic.

La partita, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:30 di domenica 10 novembre allo Gewiss Stadium.

I nostri pronostici Atalanta-Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Atalanta - Udinese bet365 LeoVegas William Hill Vittoria Atalanta 1.38 1.37 1.38 Over 3,5 2.62 2.65 2.62 Pareggio 5.00 4.80 5.00

Come scommettere su Atalanta – Udinese: analisi match e pronostici

L'Atalanta sogna in grande. Dopo il clamoroso successo sul campo del Napoli capolista, adesso distante solo tre punti, i bergamaschi si sono definitivamente iscritti alla corsa per lo Scudetto. L’obiettivo è conquistare il sesto successo consecutivo in campionato e confermarsi squadra in grande forma. I nerazzurri hanno tutta l’intenzione di ripetere la prestazione monstre al cospetto dello Stoccarda: ora è nono posto in Champions League, con la top 8 (che garantisce l'accesso diretto agli ottavi di finale) distante appena un punto.

Dal canto suo, l’Udinese vuole tornare a vestire i panni della sorpresa del campionato: l’avvio è stato di quelli superlativi (con i friulani spesso ad un passo dal primo posto), poi la serie di tre sconfitte negli ultimi quattro match ha riportato tutto l'ambiente friulano con i piedi per terra.

Probabili formazioni Atalanta vs Udinese

Per i pronostici Atalanta – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Koussonou; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Koussonou; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Retegui. All. Gasperini UDINESE (3-5-2): Okoye, Toure, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta - Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Atalanta, occasione troppo ghiotta: sarà vittoria

Lo Scudetto è un sogno che fino a qualche anno fa sembrava irrealizzabile. Adesso, invece, è un obiettivo concreto. L’Atalanta può mettere pressione a Inter e Napoli conquistando la vetta almeno per una decina di ore, in attesa dello scontro diretto in programma domenica sera a San Siro. L’occasione per i bergamaschi è di quelle ghiotte: per questo, secondo i nostri pronostici Atalanta-Udinese è gara che i padroni di casa vinceranno senza particolari problemi.

Scommessa 1; vittoria Atalanta: 1,38 con bet365

L’Atalanta è una macchina da gol: ci saranno almeno 5 gol

L’Atalanta inizia a mettere trofei in bacheca (l’anno scorso l’Europa League), ma non perde la propensione alle goleade. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che parliamo di una squadra che in attacco ha il capocannoniere della Serie A Mateo Retegui (11 gol per lui) e che può alternare gente come De Ketelaere, Lookman, Samardzic, Zaniolo, Pasalic e che a breve potrà proporre anche Scamacca. Una macchina perfetta: per questo, secondo il nostro pronostico Atalanta - Udinese è gara che sarà nel segno di almeno 4 gol

Scommessa 2; over 3,5: 2,65 con Leovegas

L’Udinese però non starà a guardare: occhio all’ipotesi pareggio

Attenzione all’orgoglio dell’Udinese, squadra che - al pari dell’Atalanta - può fare leva su un attacco da non sottovalutare. Sì, perché Lucca (inseguito dalle big) e l’ex campione del mondo Thauvin farebbero comodo a tante big della Serie A, senza dimenticare certezze del centrocampo come Lovric e Karlstrom. Per questo, secondo le nostre previsioni, la gara terminerà sul pari.

Scommessa 3; pareggio: 5,00 con William Hill