In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Torino e l’analisi della partita prevista alle ore 18:00 di domenica 26 maggio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra nerazzurri e granata, partita valida per l’ultima giornata di campionato.

Il campionato dei granata finisce contro l’Atalanta, mentre i nerazzurri dovranno recuperare il match contro la Fiorentina il 2 giugno. Già qualificati in Champions League e reduci dalla straordinaria vittoria in Europa League, Gian Piero Gasperini vorrà far rifiatare i titolarissimi e concedere spazio a qualche seconda linea.

I nostri pronostici Atalanta – Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Atalanta - Torino bet365 Marathonbet William Hill Over 2,5 1.90 1.90 1.85 Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 3.90 2.70 Risultato esatto 2-1 Atalanta 9.00 9.25 9.00

Come scommettere su Atalanta – Torino: analisi match e pronostici

Gli esperti puntano sull’Atalanta, anche se il Torino, ancora ufficialmente in corsa per un posto in Europa, potrebbe provare a ritornare da Bergamo con un risultato utile. Scamacca e soci vorranno conquistare la loro 21esima vittoria in campionato, dopo lo strepitoso successo in finale contro il Bayer Leverkusen.

Probabili formazioni Atalanta - Torino

Per i pronostici Atalanta – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Ruggeri, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca.

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Ruggeri, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Ricci; Zapata, Sanabria.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Sfida nel segno del goal

Atalanta e Torino non subiscono molte reti, ma i bergamaschi potrebbero pagare le fatiche di coppa e potrebbero essere ancora distratti dai festeggiamenti per la conquista dell’Europa League, mentre il Toro, per difendere il nono posto, dovrà cercare di ottenere il massimo dalla trasferta di Bergamo. I granata nelle ultime cinque gare esterne hanno realizzato sette reti. Ecco perché secondo i nostri pronostici Atalanta - Torino potrebbe verificarsi un over.

Scommessa 1; Over 2,5: 1,90 con bet365

L’Atalanta cerca la 21esima vittoria

Contro il Toro a caccia di punti per l’Europa, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini cercherà l’ennesima vittoria in campionato davanti al proprio pubblico. Dovesse vincere anche contro il Torino, la Dea conquisterebbe la 21esima vittoria in campionato.

Scommessa 2; Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,90 con Marathonbet

I pronostici dicono Atalanta

Dopo la mastodontica prova contro il Bayer Leverkusen, l’Atalanta vuole continuare a vincere. La squadra di Gasperini ha ancora due partite in casa da disputare, e cercherà di terminare la sua gloriosa stagione il più in alto possibile. Con due vittorie la Dea terminerebbe la sua stagione addirittura al terzo posto in classifica. E stando ai pronostici Atalanta - Torino, potrebbe riuscirci.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Atalanta: 9,00 con William Hill