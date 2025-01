Pronostici Atalanta – Sturm Graz e informazioni utili per scommettere: bergamaschi lanciatissimi, ma gli austriaci non vanno sottovalutati

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta-Sturm Graz, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta - Sturm Graz, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella guidata da Jurgen Saumel.

La partita, valevole per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si disputerà alle 18:45 di martedì 21 gennaio allo Gewiss Stadium.

I nostri pronostici Atalanta - Sturm Graz

Il nostro pronostico Atalanta - Sturm Graz bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Atalanta 7.50 7.25 8.00 Retegui segna 2 o più gol 4.50 4.50 4.80 Doppia chance X2 4.33 4.65 4.80

Come scommettere su Atalanta – Sturm Graz: analisi match e pronostici



Dopo gli ultimi balbettii in campionato, l'Atalanta è chiamata a vincere in Champions League per blindare l'accesso ai play-off e tenere ancora vive le speranze in chiave top 8 (che, ricordiamo, significa accesso diretto agli ottavi). I bergamaschi, però, non vincono ormai da un mese, dal 3-2 contro l'Empoli del 22 dicembre scorso. L’impressione è che gli uomini di Gasperini non possano fidarsi nemmeno di uno Sturm Graz ad un passo dall'eliminazione e decisamente inferiore se si guarda alla qualità degli organici.



Gli austriaci, dal canto loro, arrivano alla sfida con un pesante -5 dal ventiquattresimo posto (l'ultimo utile per accedere agli spareggi) e con un handicap bello pesante, se si pensa che il campionato austriaco è in "letargo" dagli inizi di dicembre. Da allora Kiteishvili e compagni (che sono primi nella Bundesliga austriaca) hanno giocato solo contro il Lille, perdendo 3-2, e hanno disputato quattro amichevoli che - considerando la qualità della Champions - lasciano il tempo che trovano.



Probabili formazioni Atalanta vs Sturm Graz



Per i pronostici Atalanta – Sturm Graz occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:



ATALANTA (3-4-2-1):

Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Ruggeri, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Retegui. All. Gasperini.



Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Ruggeri, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Retegui. All. Gasperini. STURM GRAZ (4-3-2-2):

Khudiakov; Lavalee, Wuthrich, Geyrhofer, Johnston; Yalcouye, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili, Horvath; Boving. All. Saumel.



Atalanta, prima vittoria in casa e top 8 nel mirino



Incredibile a dirsi, ma

l’Atalanta è ancora in gioco per l’accesso diretto agli ottavi di finale nonostante le zero vittorie tra le mura amiche

(fin qui solo due pareggi e una sconfitta allo Gewiss Stadium). Contro lo Sturm Graz arriverà la prima affermazione davanti al pubblico di Bergamo, a dimostrazione della superiorità dell’undici nerazzurro, che nell’ultima parte del 2024 è stato capace di inanellare la bellezza di 11 successi di fila in casa. Secondo il nostro pronostico, Atalanta-Sturm Graz si chiuderà con un netto 3-0.



Scommessa 1:

Risultato esatto 3-0 Atalanta:

7,50 con bet365



Retegui sempre più protagonista: almeno 2 gol con gli austriaci



Mateo Retegui ci ha preso gusto. Dopo i gol contro Juventus e Napoli (14 totali e, almeno per il momento, scettro di capocannoniere),

l’italo-argentino lascerà il segno anche in Champions League.

L’ex Genoa realizzerà almeno una doppietta, salendo così a quota quattro gol nella massima competizione continentale.



Scommessa 2;

Retegui segna 2 o più gol:

4,50 con Sisal



Sturm Graz, una vittoria per provare l’impresa



Lo Sturm Graz è squadra da non sottovalutare, anche senza la stella Mika Biereth (acquistato dal Monaco in questa sessione di mercato): riflettori puntati sul trequartista Otar Kiteishvili, tra i grandi protagonisti di una nazionale georgiana all'insegna non solo dell'ex napoletano Kvaratskhelia. A centrocampo l'uomo in più è l'interessante Malick Yalcouyé (in prestito dal Brighton), mentre in difesa spicca il terzino belga Dimitri Lavalee.

Secondo il nostro pronostico, Atalanta-Sturm Graz si chiuderà con un pareggio o addirittura con una vittoria della squadra ospite.



Scommessa 3;

Doppia chance X2:

4,80 con William Hill