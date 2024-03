Pronostici Atalanta – Sporting Lisbona e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti per il passaggio del turno

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Sporting Lisbona, quote dei bookmakers e analisi match di giovedì 14 marzo ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Sporting Lisbona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno degli ottavi di Uefa Europa League.

Imperativo vincere per i nerazzurri dopo l’1-1 maturato allo stadio Josè Alvalade di Lisbona. Non sarà semplice per i nerazzurri, che dovranno vedersela contro uno Sporting che questa stagione nella Liga Portuguesa ha perso soltanto 2 match.

I nostri pronostici Atalanta – Sporting Lisbona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Atalanta - Sporting Lisbona bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.10 2.00 2.05 Risultato esatto 1-0 Atalanta 9.00 8.25 8.50 Ademola Lookman marcatore dell’incontro 3.00 2.75 2.75

Come scommettere su Atalanta – Sporting Lisbona: analisi match e pronostici

Dopo 2 sconfitte consecutive in campionato, per l’Atalanta di Gianpiero Gasperini sono arrivati 2 buoni pareggi contro Sporting Lisbona e Juventus in campionato. Manca soltanto una vittoria, e i bergamaschi sperano di poterla maturare contro i portoghesi per poter così accedere ai quarti di finale di Europa League.

Probabili formazioni Atalanta - Sporting Lisbona

Per i pronostici Atalanta – Sporting Lisbona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1) : Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere.

: Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Sporting Lisbona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Contenere lo Sporting

Il risultato di perfetta parità maturato nella gara d’andata consentirà alle due squadre di non dover fare particolari calcoli. Passerà chi vincerà questa partita, senza se e senza ma. In Portogallo ai punti avrebbe meritato l’Atalanta, considerato anche il legno colpito da Lookman, ma spesso questo genere di partite vengono decise da un episodio. A entrambe le formazioni basterebbe vincere 1 a 0 , ed è anche per questo motivo che i pronostici Atalanta – Sporting prevedono la possibilità di assistere ad un match nel quale potrebbero segnarsi poche reti.

Scommessa 1; under 2.5: 2,10 con bet365

Ritrovare la vittoria

Dopo essere usciti dall’Alvalade con un risultato utile, i bergamaschi possono vincere anche soltanto con un gol di scarto per potersi qualificare al turno successivo. Intenzionati a riportare in campo quanto visto contro la Juventus, i nerazzurri allenati da Gianpiero Gasperini vogliono ritrovare la vittoria davanti ai loro tifosi.

Scommessa 2; risultato esatto 1-0 Atalanta: 8,25 con Sisal

Fiducia a Lookman

Arrivato a quota 8 gol nel campionato italiano, l’attaccante dell’Atalanta ha il compito di scardinare la difesa dei biancoverdi. Nella gara d’andata il centravanti nigeriano è rimasto a secco, colpendo però un clamoroso palo. Smanioso di rifarsi per aiutare la sua squadra a conquistare i quarti di finale, i pronostici Atalanta – Sporting Lisbona, indicano Ademola Lookman come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Ademola Lookman marcatore dell’incontro: 2,75 con William Hill