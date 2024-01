In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Sassuolo, quote dei bookmakers e analisi della partita di mercoledì 3 gennaio ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida come ottavo di finale di Coppa Italia.

Atalanta - Sassuolo è un match che si preannuncia divertente e ricco di gol. Al netto del possibile turnover che dovrebbe interessare tanto la squadra allenata da Gasperini quanto quella allenata da Dionisi, la filosofia di gioco delle due squadre è votata all’attacco. L’Atalanta è all’esordio nella competizione, inserita nell’elenco delle otto teste di serie, mentre il Sassuolo hanno già affrontato due turni, superando Cosenza e Spezia.

I nostri pronostici Atalanta – Sassuolo

Il nostro pronostico Atalanta - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Over 2.5 1.57 1.57 1.61 Entrambe le squadre in gol 1.66 3.15 1.70 Luis Muriel marcatore dell’incontro 2.50 2.75 2.37

Come scommettere su Atalanta – Sassuolo: analisi match e pronostici

Gasperini dovrebbe cambiare qualche pedina rispetto all’undici mandato in campo nella gara vinta di misura contro il Lecce. In attacco chance dal primo minuto per Luis Muriel. Dovrebbero avere una maglia da titolare anche Holm e Adopo, mentre in difesa dovrebbe partire dal primo minuto Bonfanti, tra le più belle sorprese stagionali degli orobici.

Castillejo dovrebbe sostituire il malconcio Berardi sull’out destro, con Ceide e Mulattieri a completare il reparto offensivo.

Probabili formazioni Atalanta - Sassuolo

Per i pronostici Atalanta – Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Bonfanti, Kolasinac; Holm, Adopo, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Muriel.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Missori, Ferrari, Tressoldi, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Castillejo, Bajrami, Ceide; Mulattieri.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Sassuolo permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due filosofie di gioco identiche

Attaccare attraverso il gioco. Idee simili quelle di Gasperini e Dionisi, anche se sviluppare in maniera diversa, complici anche le differenze di modulo. Risultati però identici: i pronostici Atalanta - Sassuolo devono tener conto dell’abilità di entrambe nel trovare la rete e nelle difficoltà ataviche delle due difese, spesso costrette a gestire le ripartenza avversarie.

Scommessa 1; over 2.5: 1,57 con bet365

La ricerca del gol come mantra

Anche in virtù della reciproca filosofia, i pronostici Atalanta - Sassuolo danno come probabile che entrambe le squadre vadano in rete. Il potenziale offensivo di entrambe, del resto, è di alto livello nonostante la scelta di entrambi gli allenatori di ruotare i rispettivi attaccanti, dando spazio a chi fino ad ora ha giocato di meno

Scommessa 2; entrambe le squadre in gol: 3,15 con Sisal

Luis Muriel a caccia di soddisfazioni

Ha accettato il ridimensionamento, Luis Muriel. Certo, le quindici presenze fin qui collezionate in campionato lascerebbero pensare altro, ma il colombiano è spesso subentrato dalla panchina e ad ora ha all’attivo appena due gol e un assist. La Coppa Italia, insomma, è la vetrina perfetta per riguadagnare posizioni nelle gerarchie di Gasperini. E Muriel è tra i favoriti dalle quote marcatore Atalanta - Sassuolo.

Scommessa 3; Luis Muriel marcatore nell’incontro: 2,37 con William Hill