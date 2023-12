In questo articolo i lettori troveranno i nostri pronostici Atalanta - Salernitana con confronto quote dei bookmaker e informazioni utili sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Salernitana, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra i nerazzurri e i granata prevista lunedì 18 dicembre alle ore 20.45.

Monday night match la sfida che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo, partita che chiuderà, di fatto, la sedicesima giornata di Serie A.

I nostri pronostici Atalanta – Salernitana

Il nostro pronostico Atalanta - Salernitana bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.35 2.25 2.37 Risultato esatto 2-0 Atalanta 6.50 6.50 6.50 Ademola Lookman marcatore nell’incontro 2.25 2.25 2.30

Come scommettere su Atalanta – Salernitana: analisi match e pronostici

Partita sulla carta senza storia quella tra la squadra di Gianpiero Gasperini e la formazione allenata da Filippo Inzaghi. L’Atalanta è reduce dal bel successo contro il Milan, mentre la Salernitana ha subìto l’ennesima sconfitta in casa ad opera del Bologna e occupa il fondo della classifica con appena 8 punti.

Probabili formazioni Atalanta - Salernitana

Per i pronostici Atalanta – Salernitana occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere.

Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Simy.

La Salernitana per limitare i danni

Se la stagione dei granata non è già terribilmente compromessa, poco ci manca. Fanalino di coda con appena 8 punti in 15 gare in campionato, la formazione campana ha il peggior attacco e la peggior difesa del torneo. Nella sconfitta contro il Bologna tuttavia, si sono visti sprazzi di bel gioco, e la formazione allenata da Filippo Inzaghi, impegnata nella difficile trasferta di Bergamo, contro l’Atalanta potrebbe provare a limitare i danni e, magari, tornare a Salerno con un risultato utile.

Scommessa 1; under 2.5: 2,35 con bet365

La Dea per rincorrere l’Europa

A pochi punti dal gruppone di testa, la squadra di Gianpiero Gasperini non vuole lasciar scappare le prime della classe e, contro la Salernitana, cercherà l’ottava vittoria in campionato. Con un occhio all’Europa che conta, anche secondo i pronostici Atalanta – Salernitana i nerazzurri potrebbero approfittare del momento nero dei campani per conquistare tre preziosissimi punti davanti ai loro tifosi.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Atalanta: 6,50 con Sisal

Il nigeriano per il numero 7

La sua doppietta contro il Milan, seguita poi dal fenomenale gol di tacco di Luis Muriel, ha permesso alla sua squadra di conquistare una preziosissima vittoria contro i rossoneri. Attaccante mobilissimo, vero e proprio valore aggiunto della squadra allenata da Gasperini, il numero 11 nigeriano, anche secondo i pronostici Atalanta – Salernitana, contro i granata potrebbe trovare il gol numero 7 in campionato.

Scommessa 3; Ademola Lookman marcatore nell’incontro: 2,30 con William Hill