Pronostici Atalanta – Real Madrid e informazioni utili per scommettere: blancos leggermente favoriti dai bookmakers, ma i nerazzurri sono in formissima

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta-Real Madrid, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta - Real Madrid, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella guidata da Carlo Ancelotti.

La partita, valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si disputerà alle 21:00 del 10 dicembre allo Gewiss Stadium.

I nostri pronostici Atalanta - Real Madrid

Il nostro pronostico Atalanta - Real Madrid bet365 Sisal William Hill Vittoria Real Madrid 2.45 2.45 2.40 Risultato esatto 3-2 Atalanta 23.00 25.00 21.00 Lookman segna almeno 2 gol 15.00 15.00 11.00

Come scommettere su Atalanta – Real Madrid: analisi match e pronostici

Il sogno continua. Reduce dall’incredibile serie di nove vittorie consecutive, l’Atalanta di Gasperini si trova nuovamente al cospetto del Real Madrid. Le due squadre si sono infatti già incontrate per la Supercoppa Europea, vinta dai blancos con un netto 2-0. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, con i bergamaschi che hanno messo alle spalle le settimane estive nel segno di un calciomercato frenetico e di qualche infortunio di troppo. Ora i nerazzurri sono una macchina perfetta che può giocarsela alla pari con tutti: l’obiettivo, non a caso, è conquistare il primo Scudetto della storia.

Dall'altro lato, però, c'è un Real Madrid che si sta mettendo alle spalle (un po' a fatica) una crisi di risultati inaspettata, che si spiega anche con un bottino di appena 6 punti in cinque gare di Champions League. Occhio che le merengues hanno dato segnali di vita nella Liga spagnola (netto 0-3 sul Girona) e possono anche fare nuovamente affidamento sul fuoriclasse Vinicius e sull'altro brasiliano Rodrygo.

Probabili formazioni Atalanta vs Real Madrid

Per i pronostici Atalanta – Real Madrid occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Retegui. Allenatore: Gasperini.

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Retegui. Allenatore: Gasperini. REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Valverde, Bellingham, Dani Ceballos; Brahim Diaz, Mbappé, Guler. Allenatore: Ancelotti.

Vince il blasone: tre punti d’oro per il Real

Il Real Madrid non starà passando il momento più brillante della sua storia recente, ma rimane sempre una delle compagini più forti del mondo. In più il recupero di Vinicius, che dovrebbe entrare nella ripresa, è di quelli che può spostare gli equilibri. Vero, mancano sempre giocatori fondamentali (Carvajal, Militao e Alaba), ma qui parliamo comunque dell’ossatura della squadra campione d’Europa. Per questo, secondo il nostro pronostico Atalanta-Real Madrid si chiuderà con il successo (fondamentale) degli uomini di Ancelotti.

Scommessa 1; Vittoria Real Madrid: 2,45 con bet365

Atalanta, prosegue il magic moment. Si aggiunge un’altra vittima illustre

Non ce n’è per nessuno. Capolista in campionato, complice la sconfitta del Napoli contro la Lazio, l’Atalanta sogna un’altra grandissima serata. Gasperini, ormai, ha trovato il suo undici ideale: Retegui si è sbloccato anche in Champions, De Keteleare prosegue nella sua metamorfosi (da giocatore bello da vedere a rifinitore concreto) e i vari De Roon, Ederson e Hien sono ormai una certezza. Per questo, secondo il nostro pronostico, Atalanta-Real Madrid si chiuderà con uno spettacolare 3-2 in favore dei nerazzurri di Bergamo.

Scommessa 2; risultato esatto 3-2 Atalanta: 4,50 con Sisal

Lookman, un’altra serata europea da incorniciare

Ademola Lookman è l’uomo dei momenti decisivi. Il nigeriano sogna un’altra serata da incorniciare dopo la tripletta realizzata nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Secondo la nostra previsione, l’ex Leicester realizzerà almeno due gol contro i blancos, confermandosi tra gli attaccanti più forti del panorama internazionale.

Scommessa 3; Lookman segna almeno 2 gol: 11,00 con William Hill