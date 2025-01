Pronostici Atalanta – Napoli e informazioni utili per scommettere: ultima chiamata Scudetto per i bergamaschi. Ma Neres e compagni fanno paura

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta-Napoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta - Napoli, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella guidata da Antonio Conte.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di sabato 18 gennaio al Gewiss Stadium.

I nostri pronostici Atalanta - Napoli

Il nostro pronostico Atalanta - Napoli bet365 Sisal William Hill Lookman primo marcatore 7.00 5.50 6.00 Risultato esatto 2-2 15.00 15.00 15.00 Napoli + GOL Atalanta 7.00 6.75 6.50

Come scommettere su Atalanta – Napoli: analisi match e pronostici

L’Atalanta non può sbagliare più. I nerazzurri, reduci da tre pareggi consecutivi contro Lazio, Udinese e Juventus, sono all’ultima chiamata Scudetto: contro il Napoli è obbligatorio vincere, per portarsi a -1 dagli uomini di Antonio Conte e confermarsi avanti negli scontri diretti (dopo il clamoroso 0-3 al Maradona dello scorso novembre).

Dal canto suo, la formazione ospite vuole confermarsi in vetta alla classifica: il recente pareggio dell’Inter ha dato linfa al sogno Scudetto, con i nerazzurri sempre distanti 3 punti ma con una gara da recuperare. Al netto dei calcoli, tutto sommato prematuri, il Napoli sembra aver trovato un’identità di gioco precisa, con David Neres che sembra addirittura più funzionale di Kvaratskhelia e McTominay che continua a dominare nella zona nevralgica del campo.

Probabili formazioni Atalanta - Napoli

Per i pronostici Atalanta – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Retegui. All. Gasperini. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

Atalanta, Lookman suona la carica

Grande protagonista della gara d'andata in terra campana (doppietta nella prima mezz'ora), il nigeriano Ademola Lookman vuole ancora una volta lasciare il segno. Il Pallone d'oro africano ha già messo a referto 12 gol e 6 assist e non ha alcuna intenzione di fermarsi: secondo il nostro pronostico Atalanta-Napoli sarà aperta da un gol dell'ex Leicester.

Scommessa 1: Lookman primo marcatore: 4,75 con bet365

Che sfida a Bergamo: alla fine sarà 2-2

Atalanta e Napoli sono due grandi squadre, pochi giri di parole. E, allora, al Gewiss Stadium sarà grande spettacolo: secondo la nostra previsione la sfida sarà nel segno dell’equilibrio e terminerà con un esaltante 2-2. Un punto a testa per due squadre che si equivalgono, al netto delle pesanti assenze nelle due difese (padroni di casa senza Kossounou e Kolasinac, campani senza Buongiorno).

Scommessa 2; Risultato esatto 2-2: 15,00 con Sisal

Napoli, un successo fondamentale per il quarto Scudetto della storia

Sprint Scudetto per il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri vengono da cinque successi di fila e non vogliono fermarsi: riflettori puntati su Lukaku, in cerca dell'ottavo gol in campionato e sempre preziosissimo con il suo gioco di sponda. In difesa occhio al sorprendente Juan Jesus, altro giocatore che sembra rigenerato dalla cura Conte. Secondo il nostro pronostico, Atalanta-Napoli terminerà con il successo dei partenopei: ma ci sarà da soffrire, gli uomini di Gasperini sigleranno almeno un gol.

Scommessa 3; Vittoria Napoli + GOL Atalanta: 6,50 con William Hill