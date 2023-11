In questa pagina i lettori troveranno i nostri pronostici Atalanta - Napoli con confronto quote dei bookmaker online e info utili per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta - Napoli confrontando le quote dei migliori bookmaker online e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Posticipo pomeridiano la partita tra Atalanta e Napoli, in programma al Gewiss Stadium alle ore 18.00. Il match vedrà il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina dei partenopei dopo 10 anni.

Certamente non una gara semplice per il tecnico toscano, che dovrà dimostrare fin da subito di non aver perso lo smalto di un tempo.

I nostri pronostici Atalanta - Napoli

I nostri pronostici Atalanta - Napoli bet365 Sisal William Hill Giacomo Raspadori marcatore nell’incontro 3.60 3.75 3.70 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.20 Risultato esatto 1-1 6.50 6.00 6.00

Come scommettere su Atalanta – Napoli: analisi match e pronostici

Gasperini potrebbe decidere di puntare su Carnesecchi in porta. Recupera Scalvini che completerà il terzetto difensivo insieme a Djimsiti e Kolasinac. Squalificato de Roon, arretra Koopmeiners al fianco di Ederson a centrocampo con Zappacosta a sinistra e Hateboer esterno destro. In avanti, spazio a Pasalic e Lookman alle spalle di Scamacca.

Mazzarri punterà sul tridente già collaudato finora formato da Politano e Kvaratskhelia ai lati di Raspadori, con Victor Osimhen pronto a subentrare a gara in corso. Non al meglio Zielinski, spazio ad Anguissa ed Elmas ai fianchi di Lobotka. Out Meret, gioca Gollini, ex di turno, con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera a completare la retroguardia.

Probabili formazioni Atalanta - Napoli

Per dei pronostici Atalanta – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini. NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta - Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Fiducia a Raspadori

Autore di due buone prove con la nazionale italiana in occasione delle qualificazioni per Euro24, Jack Raspadori per il momento resta il terminale offensivo degli azzurri. In attesa del ritorno del numero 9, l’attaccante classe 2000 vorrà conquistare la fiducia anche del nuovo tecnico Mazzarri. Un gol dell’ex Sassuolo è una buona soluzione secondo i pronostici Atalanta - Napoli. È inoltre favorito dalle quote marcatori Atalanta - Napoli.

Scommessa 1; Giacomo Raspadori marcatore nell’incontro: 3,60 con bet365

L’Atalanta per rimanere in scia

Finora l’Atalanta ha perso soltanto una partita in casa, contro l’Inter capolista il 4 novembre. Contro il Napoli del ritrovato Mazzarri gli uomini di Gasperini cercheranno di fare la partita stando ai pronostici Atalanta - Napoli e di conquistare un risultato utile per non perdere la scia delle prime della classe.

Scommessa 2; Pareggio alla fine del 1° tempo: 2,15 con Sisal

Il ritorno di Mazzarri con Atalanta - Napoli

Ritornare sulla panchina del Napoli dopo oltre 10 anni, ed affrontare una trasferta impegnativa come quella di Bergamo, non è cosa da tutti. Walter Mazzarri lo sa bene e dovrà cercare in tutti i modi di provare a fare risultato in un campo complicato come quello dell’Atalanta.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 5,50 con William Hill