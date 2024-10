In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta-Monza, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Monza, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella guidata da Alessandro Nesta.

La partita, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di mercoledì 30 ottobre al Gewiss Stadium.

I nostri pronostici Atalanta - Monza

Il nostro pronostico Atalanta - Monza bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 4-1 Atalanta 19.00 19.00 19.00 Pareggio 5.00 5.50 5.25 Segna Ademola Lookman 2.25 2.25 2.05

Come scommettere su Atalanta – Monza: analisi match e pronostici

Due squadre che lottano per obiettivi agli antipodi, ma che promettono comunque spettacolo. Occhio soprattutto ad un’Atalanta che sta vivendo un momento da incorniciare , come certificano i tre successi consecutivi in campionato con tanto di 13 gol realizzati e 2 subiti. Una vera e propria prova di forza da parte dei bergamaschi, dopo un avvio di stagione a rilento a causa di infortuni e di tanti acquisti effettuati (quasi) fuori tempo massimo.

Se i padroni di casa sono a quota 16 punti, dunque ad un passo dalla zona Champions, il Monza ha bisogno di fare risultato per incrementare il +2 sulla zona retrocessione. Gli ospiti riabbracciano Daniel Maldini: il figlio d'arte e talento brianzolo dovrebbe prendere il posto di Caprari alle spalle della punta Djuric.

Probabili formazioni Atalanta vs Monza

Per i pronostici Atalanta – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini.

Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini. MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; D. Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Atalanta, ancora una goleada per scalare la classifica

L’Atalanta si sta confermando una vera e propria macchina da gol. Nell’ultimo turno, gli uomini di Gasperini hanno inferto un sonoro 6-1 al Verona e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Con lo scatenato Mateo Retegui, già autore di 10 reti in questa Serie A, le goleade sembrano dietro l’angolo: così, secondo il nostro pronostico Atalanta - Monza si chiuderà con un netto 4-1 a tinte nerazzurre.

Scommessa 1; risultato esatto 4-1 Atalanta: 19,00 con bet365

Lookman non vuole fare da comprimario

Si parla tanto di Retegui, ma il vero fuoriclasse dell’Atalanta è il nigeriano Ademola Lookman, l’uomo che con una tripletta ha abbattuto il muro del Bayer Leverkusen e regalato l’Europa League al popolo orobico. Buono il bilancio anche quest'anno, come testimoniano i 5 gol e gli altrettanti assist confezionati tra Serie A e Champions League. Ora, secondo le nostre previsioni, Lookman sarà uno dei marcatori della sfida contro il malcapitato Monza.

Scommessa 2; Ademola Lookman segna: 5,50 con Sisal

Monza, un pareggio (l’ennesimo) per la salvezza

Il Monza non può sognare l’Europa, poi mai raggiunta, come ai tempi di Palladino. Gli addii di Colpani e Di Gregorio pesano tantissimo, ma adesso il tecnico Alessandro Nesta sembra avere trovato la quadratura del cerchio da un punto di vista tattico. Contro l’Atalanta, così, i brianzoli se la potranno giocare, questo nonostante le assenze dello squalificato Bondo e dei soliti Gagliardini e Sensi. Secondo il nostro pronostico, Atalanta - Monza è gara che potrà terminare sul pareggio.

Scommessa 3; pareggio: 2,05 con William Hill