Pronostici Atalanta – Milan e informazioni utili per scommettere: Gasperini vuole la nona vittoria di fila, ma i rossoneri si stanno ritrovando

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta-Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta-Milan, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella guidata da Paulo Fonseca.

La partita, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di venerdì 6 dicembre allo Gewiss Stadium.

I nostri pronostici Atalanta - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Atalanta - Milan bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Atalanta 15.00 15.00 15.00 De Ketelaere segna il primo 8.50 8.50 7.50 Pareggio 3.40 3.50 3.70

Altre quote e pronostici Atalanta - Milan possono essere consultati sui portali ufficiali dei bookmakers. Inoltre gli appassionati di betting troveranno utili info

visitando la nostra guida ai top bonus scommesse per i nuovi iscritti

consultando la nostra pagina dedicata al codice bonus bet365, registrazione ed iniziative per i giocatori.

Come scommettere su Atalanta – Milan: analisi match e pronostici

L’Atalanta sarà anche “ingiocabile”, ma il Milan arriva alla sfida di Bergamo nel miglior momento possibile. I rossoneri sono imbattuti da fine ottobre e vengono da ben tre successi consecutivi, tra campionato e coppe, con tanto di 12 gol segnati e 3 subiti. A rispondere presente anche le seconde linee, come certifica il perentorio 6-1 contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

I padroni di casa dell'Atalanta, però, stanno compiendo un vero e proprio capolavoro: a dimostrarlo le recenti otto vittorie consecutive, una qualificazione agli ottavi di Champions League ormai ad un passo e la netta percezione - forse per la prima volta nella storia della Dea - che parliamo di una grande favorita per la vittoria della Scudetto. Un miracolo sportivo firmato Gasperini, ormai annoverabile tra i tecnici più influenti del calcio internazionale.

Per i pronostici Atalanta – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1) : Carnesecchi; Koussonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.

: Carnesecchi; Koussonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta - Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Atalanta è una macchina perfetta: contro l’Atalanta sarà 3-1

Non ce n’è per nessuno. L'Atalanta ha tutta l’intenzione di portarsi (almeno momentaneamente) in testa alla classifica della Serie A. Un traguardo che non sorprende, guardando alla qualità (e alla profondità) dell’organico nerazzurro e al momento di forma di elementi del calibro di Retegui, Lookman e dell’inossidabile De Roon.

Una squadra che non ha paura di nessuno, nemmeno di un Milan che sembra avere finalmente trovato la quadratura del cerchio. Per questo, secondo i nostri pronostici Atalanta-Milan è gara destinata a chiudersi con un netto 3-1 dei padroni di casa. Una dichiarazione di intenti chiarissima in ottica Scudetto.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1 Atalanta: 15,00 con bet365

De Ketelaere: ecco il gol dell’ex

In maglia rossonera non ha mai convinto, mentre a Bergamo - sotto la guida di Gasperini - si sta imponendo tra i trequartisti più interessanti del panorama continentale. Secondo il nostro pronostico Atalanta - Milan sarà marchiata a fuoco da Charles De Ketelaere, protagonista così con il più classico dei gol dell’ex. Il belga siglerà il primo gol del match.

Scommessa 2; De Ketelaere segna il primo gol: 8,50 con Sisal

Milan, un pareggio per il rilancio definitivo

Potrà sembrare un paradosso vero e proprio, parlando di un club glorioso come il Milan. Ma un pareggio al Gewiss Stadium, contro un’Atalanta che sta dominando in Italia e in Europa, avrà il sapore della vittoria. Con questo punto, i rossoneri si confermeranno tra le squadre più in forma del momento: un rilancio bello e buono in ottica quarto posto, e poco importa se aumenterà il gap con le prime della classe. Pareggiare a Bergamo, adesso, è impresa per pochi nel mondo: ci riuscirà il Milan, squadra che si è ritrovata grazie alle giocate di Reijnders, alla “diga” Fofana e all’ottimo momento di forma di Pulisic e Leao.

Scommessa 3; pareggio: 3,70 con William Hill