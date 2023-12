In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Lecce, quote dei bookmakers e analisi del match previsto sabato 30 dicembre ore 12.30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo.

Un’altra formazione nerazzurra sulla strada del Lecce, che dopo la sconfitta per 2 a 0 a Milano per opera dell’Inter, affronterà l’Atalanta a Bergamo nell’ultimo lunch-time match del 2023.

I nostri pronostici Atalanta – Lecce

Il nostro pronostico Atalanta - Lecce bet365 Sisal William Hill Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.00 1.95 1.90 Risultato esatto 1-1 7.50 8.25 8.00 Charles De Ketelaere marcatore dell’incontro 3.10 4.00 3.40

Come scommettere su Atalanta – Lecce: analisi match e pronostici

Dopo la sconfitta di misura al Dall’Ara contro il Bologna, l’Atalanta vuole continuare a mettere pressione al Napoli per un posto in Europa, e spera di chiudere il 2023 con una vittoria.

Probabili formazioni Atalanta - Lecce

Per i pronostici Atalanta – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Atalanta per non perdere di vista il Napoli

Ci sono i campioni d’Italia nel mirino dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri di Bergamo non vogliono lasciar scappare i partenopei e vogliono giocarsi fino in fondo un posto in Europa. I pronostici Atalanta – Lecce prevedono che la Dea vada in vantaggio contro i salentini già nella prima frazione di gioco.

Scommessa 1; Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,00 con bet365

Il Lecce per un altro risultato utile

Dopo 5 risultati utili consecutivi, il Lecce di Roberto D’Aversa è stato battuto per 2 a 0 dall’Inter capolista. Squadra capace di inchiodare sul pareggio sia il Milan che il sorprendente Bologna di questa stagione, la formazione salentina viaggia stabilmente a metà classifica e cercherà di tornare in Puglia con almeno un punto dalla trasferta bergamasca. Chissà che non riesca a stravolgere i pronostici Atalanta - Lecce incassando una vittoria in trasferta.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 8,25 con Sisal

Fiducia per il belga

Con uno score di 2 gol in campionato e altrettanti in Europa League, il 22enne belga sta cercando di scrollarsi di dosso l’etichetta di oggetto misterioso che gli era stata affibbiata ai tempi del Milan. Arrivato a 16 presenze in campionato, il numero 17 dell’Atalanta ce la sta mettendo tutta partita dopo partita, e vuole dimostrare ai suoi tifosi di meritarsi la piena fiducia del suo allenatore. È tra i favoriti dalle quote marcatore Atalanta - Lecce.

Scommessa 3; Charles De Ketelaere marcatore nell’incontro: 3,40 con William Hill