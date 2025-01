Pronostici Atalanta – Juventus e informazioni utili per scommettere: sfida Champions tra squadre che non possono sbagliare

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta-Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta-Juventus, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella guidata da Thiago Motta.

La partita, recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di martedì 14 gennaio allo Gewiss Stadium.

I nostri pronostici Atalanta - Juventus

Il nostro pronostico Atalanta - Juventus bet365 Sisal William Hill Vittoria Atalanta + No Gol 3.50 3.40 3.50 Lookman segna durante l’incontro 3.20 3.25 3.80 Vittoria Juventus + Gol 7.50 7.25 7.00

Come scommettere su Atalanta - Juve

Crocevia della stagione per bergamaschi e bianconeri. I padroni di casa dell’Atalanta, dopo i due pareggi consecutivi contro Lazio e Udinese, sono costretti a vincere per tenere il passo di Napoli e Inter in ottica Scudetto. Campani e milanesi a tinte nerazzurre corrono maledettamente, e allora gli uomini di Gasperini non possono permettersi un'altra mini-crisi come quella di inizio stagione: la recente opaca prestazione in Supercoppa non fa ben sperare, ma parliamo pur sempre della squadra detentrice dell’Europa League. Una formazione, l'Atalanta, capace di raccogliere undici successi consecutivi in campionato, non dimentichiamolo.

Chi, invece, non riesce proprio a vincere è la Juventus di Thiago Motta, protagonista addirittura di 12 pareggi in 19 gare. Troppo poco per una squadra che punta come minimo alla top 4: vero, i bianconeri continuano a fare i conti con un'infermeria affollatissima, ma la netta impressione è che - nonostante i problemi - Yildiz e compagni avrebbero potuto raccogliere molto di più. Come negli ultimi due match contro Torino e Fiorentina, quattro punti (pesantissimi) persi per strada.

Probabili formazioni Atalanta vs Juventus

Per i pronostici Atalanta – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

Carnesecchi; Koussounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Vlahovic. All. Motta.

Successo Atalanta, lo Scudetto è ancora nel mirino

L’Atalanta sarà la prima squadra in grado di battere la Juventus in campionato. Ritrovato Retegui (che partirà dalla panchina), Gasperini proporrà dal primo minuto l'ex milanista De Ketelaere e il duo di centrocampo nel segno di De Roon ed Ederson. Anche senza Scamacca e Djimsiti (in difesa spazio per i soliti Hien e Kolasinac), i bergamaschi non avranno problemi ad imporsi: secondo il nostro pronostico, Atalanta-Juventus si chiuderà con la vittoria dei bergamaschi e senza nemmeno un gol per gli uomini di Thiago Motta.

Scommessa 1: Vittoria Atalanta + No Gol: 3,50 con bet365

Lookman è l’uomo dei gol pesanti

Ademola Lookman vuole arrivare in doppia cifra in campionato (al momento ha siglato 9 reti in questa edizione della Serie A). Il nigeriano è l'uomo dei gol pesanti e vuole lasciare il segno nella sfida decisiva contro la Juventus. Secondo la nostra previsione riuscirà a trovare la via del gol, arrivando così a quota 13 in stagione: mancheranno, a quel punto, solo cinque reti per superare il suo record personale.

Scommessa 2; Lookman segna: 3,25 con Sisal

Successo per la Champions: rinascita Juventus

La Juventus pensa al mercato, ma il campo non aspetta: martedì i bianconeri riusciranno nell’impresa di vincere in casa dell’Atalanta, rilanciandosi in chiave quarto posto (e facendo, contestualmente, un favore a Napoli e Inter). Solito 4-2-3-1 per i bianconeri, che questa volta non incapperanno nell’ormai consueto pareggio. Riflettori puntati su Yildiz, reduce da due gol consecutivi contro Milan e Torino. Secondo il nostro pronostico Atalanta-Juventus si chiuderà con un successo bianconero. Almeno un gol per i bergamaschi.

Scommessa 3; Vittoria Juventus + GOL: 7,00 con William Hill