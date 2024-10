In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta-Genoa, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

La partita, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, si disputerà sabato 5 ottobre alle 18:00 allo Gewiss Stadium.

I nostri pronostici Atalanta - Genoa

Il nostro pronostico Atalanta - Genoa bet365 LeoVegas William Hill over 4,5 5.50 6.00 4.50 Vittoria Atalanta 1.48 1.47 1.50 Pareggio 4.50 4.20 4.33

Come scommettere su Atalanta – Genoa: analisi match e pronostici

Dopo la scorpacciata di gol (e relativo successo) in Champions League, l’Atalanta di Gasperini vuole tornare a dire la sua anche in campionato. I nerazzurri si ritrovano al cospetto di un Genoa che deve fare i conti con una situazione tutto sommato inedita dal ritorno in massima serie: preoccupano, infatti, le tre sconfitte del mese di settembre e il misero punticino raccolto contro la Roma (per giunta con un gol al fotofinish di De Winter).

Se si guarda ai risultati recenti in campionato, nemmeno l'Atalanta se la passa benissimo: solo due punti in più rispetto ai liguri (cinque contro sette) e appena una vittoria nelle ultime cinque gare. Andamento tutt'altro che da zona Champions, ma i bergamaschi ci hanno abituati a queste amnesie momentanee.

Probabili formazioni Atalanta vs Genoa

Per i pronostici Atalanta – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Godfrey, De Roon, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Samardzic, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini

Carnesecchi, Godfrey, De Roon, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Samardzic, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini GENOA (3-5-2): Gollini, Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti, Martin; Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Gilardino.

Atalanta, la gara può finire in goleada

Il tris contro lo Shakhtar ha mostrato al mondo pallonaro che l’Atalanta non ha dimenticato come si fa. La truppa nerazzurra è apparsa nuovamente squadra in grado di dominare gli avversari e l’intenzione è ripetersi contro gli uomini di Alberto Gilardino. L’occasione, poi, è di quelle da non lasciarsi sfuggire: di mezzo c’è la sosta e allora Gasperini può evitare ragionamenti relativi al turn over. Anche per questo, secondo i nostri pronostici Atalanta - Genoa può chiudersi con almeno cinque reti totali.

Scommessa 1; over 4,5: 19,00 con bet365

Una vittoria nel segno di Retegui

Sta vivendo una fase di flessione, ma Mateo Retegui rimane il migliore mercatore in campionato dell'Atalanta. L'italo-argentino, sempre al centro del progetto nazionale di Luciano Spalletti, non segna da metà mese e cioè dal 3-2 ai danni della Fiorentina. Da allora il rigore sbagliato in Champions contro l'Arsenal, i 55 minuti anonimi contro il Como e due panchine consecutive contro Bologna e Shakhtar. Ora Gasperini dovrebbe concedergli nuovamente la maglia titolare: con lui in campo dal primo minuto l’Atalanta ha vinto sia con la Fiorentina che con il Lecce.

Scommessa 2; vittoria Atalanta: 1,47 con Leovegas

Genoa per un pareggio che saprebbe di svolta

In campionato l’Atalanta è irriconoscibile. E allora, nonostante un Genoa fin qui assolutamente deludente, attenzione ai possibili risultati a sorpresa. Da non sottovalutare, così, anche il pronostico che vede Atalanta-Genoa chiusa sul pareggio. Un punto che ai bergamaschi servirebbe a poco, ma che potrebbe rappresentare la svolta per la stagione del Grifone.

Scommessa 3; pareggio: 4,33 con William Hill