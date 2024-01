In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Frosinone, quote dei bookmakers e analisi della partita di lunedì 15 gennaio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Frosinone, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che avrà luogo al Gewiss Stadium di Bergamo.

Prima partita interna del 2024 per l’Atalanta, reduce dalla bella vittoria in casa del Milan in Coppa Italia, successo che ha permesso agli uomini di Gasperini di conquistare l’accesso alle semifinali che giocheranno ad aprile contro la Fiorentina.

I nostri pronostici Atalanta - Frosinone

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Atalanta - Frosinone bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.62 2.45 2.50 Risultato esatto 2-0 Atalanta 7.50 7.50 7.00 Teun Koopmeiners marcatore dell’incontro 3.60 3.50 2.80

Come scommettere su Atalanta – Frosinone: analisi match e pronostici

I nerazzurri ospitano un Frosinone reduce da 4 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. I ciociari, dopo essersi permessi il lusso di eliminare il Napoli agli ottavi, sono stati sconfitti per 4-0 dalla Juventus in occasione dei quarti di finale della coppa nazionale.

Probabili formazioni Atalanta - Frosinone

Per i pronostici Atalanta – Frosinone occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa fragile

Con 12 gol incassati nelle ultime 4 partite tra Serie A e Coppa Italia, la difesa del Frosinone non sta certamente attraversando uno dei suoi periodi migliori. Scivolati a ridosso della zona retrocessione, a soli 5 punti dal Verona terzultimo, i ciociari dopo la vittoria per 4 a 0 contro il Napoli nella coppa nazionale le hanno perse tutte incassando almeno 2 reti a partita. I pronostici Atalanta – Frosinone, proprio per questo motivo, prevedono una gara ricca di gol.

Scommessa 1; over 3.5: 2,62 con bet365

I nerazzurri per la prima vittoria in casa

Dopo aver conquistato le semifinali di Coppa Italia battendo per 2 a 1 il Milan a San Siro, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini cerca la prima vittoria casalinga del 2024. Supportata come sempre dall’affetto dei propri tifosi, la compagine bergamasca si troverà di fronte un Frosinone in piena crisi e cercherà di conquistare i suoi primi 3 punti del nuovo anno, stravolgendo magari i pronostici Atalanta - Frosinone.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Atalanta: 7,50 con Sisal

Il momento positivo dell’olandese

Con una doppietta contro il Milan, il 25enne olandese ha mandato il Diavolo all’inferno. Autore finora di 6 gol stagionali, il numero 7 della Dea secondo i pronostici Atalanta – Frosinone, è indicato come uno dei possibili marcatori del match.

Scommessa 3; Teun Koopmeiners marcatore nell’incontro: 2,80 con William Hill