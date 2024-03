Pronostici Atalanta - Fiorentina e informazioni utili per scommettere: padroni di casa favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Fiorentina, quote dei bookmakers e l’analisi partita di domenica 17 marzo ore 18:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra nerazzurri e gigliati, match valido per la 29esima giornata di Serie A.

Andrà in scena a Bergamo un vero e proprio spareggio-Champions tra l’Atalanta di Gianpiero Gasperini e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I nostri pronostici Atalanta - Fiorentina

Il nostro pronostico Atalanta - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.05 2.00 2.05 Risultato esatto 2-1 Atalanta 8.50 8.50 8.00 Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.40 2.45 2.40

Come scommettere su Atalanta – Fiorentina: analisi match e pronostici

Questo confronto arriva in un momento chiave della stagione, con l'Atalanta che cerca di consolidare la sua posizione in zona Champions League e la Fiorentina a caccia di punti preziosi per assicurarsi un posto in Europa League. Entrambe le squadre hanno mostrato lampi di brillantezza nel corso della stagione, ma anche momenti di incertezza, rendendo questo incontro imprevedibile e carico di aspettative.

Probabili formazioni Atalanta - Fiorentina

Per i pronostici Atalanta – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Ikonè; Belotti.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La difesa nerazzurra

La difesa dell'Atalanta è un mix di aggressività, disciplina tattica e collaborazione. Fattore da tenere in considerazione per i nostri pronostici Atalanta - Fiorentina. Quando funziona al meglio, permette alla squadra di dominare gli avversari e di impostare il gioco dalle retrovie. Tuttavia, come ogni sistema, presenta dei rischi, specialmente contro avversari che riescono a superare il primo pressing e a sfruttare gli spazi aperti. La gestione di questi momenti e la capacità di adattarsi alle diverse situazioni di gioco sono cruciali per mantenere l'equilibrio tra una fase offensiva potente e una difensiva affidabile.

Scommessa 1; under 2.5: 2,05 con bet365

L’Atalanta vuole tornare a vincere in campionato

Dopo aver vinto in rimonta la partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona, l’Atalanta cerca il successo anche in campionato. Risultato molto probabile stando ai pronostici Atalanta - Fiorentina. I nerazzurri non vincono in campionato da un mese esatto. Risale infatti al 17 febbraio l’ultimo successo dell’Atalanta in Serie A, quando gli uomini di Gasperini si imposer per 3 a 0 sul Sassuolo.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Atalanta: 8,50 con Sisal

Avvicinarsi al Bologna

Con il quarto posto occupato dal Bologna, l’Atalanta vincendo contro la Fiorentina metterebbe ancora più pressione ai felsinei. La squadra di Gianpiero Gasperini ha tutta l’intenzione di giocare la Champions League la prossima stagione e contro i viola i nerazzurri faranno di tutto per conquistare tre preziosissimi punti. E secondo i pronostici Atalanta - Fiorentina, dovrebbero riuscirci.

Scommessa 3; Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,40 con William Hill