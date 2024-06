In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Fiorentina, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 2 giugno ore 18:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul recupero della sfida tra nerazzurri e gigliati, match che chiuderà – di fatto – il campionato di Serie A.

I nostri pronostici Atalanta – Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Atalanta - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.37 2.40 2.37 Risultato esatto 2-1 Atalanta 8.50 8.50 7.00 Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.00 1.98 2.00

Ulteriori informazioni, quote Atalanta - Fiorentina, pronostici e mercati sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno una più ampia panoramica sul mondo del betting visitando le nostre pagine quali

la nostra guida ai top siti scommesse con cashout in Italia

la nostra pagina dedicata al codice promozionale William Hill, bonus benvenuto e registrazione sul portale.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Atalanta – Fiorentina: analisi match e pronostici

Il confronto tra le due formazioni, recupero della 29esima giornata di Serie A, metterà la parola fine al campionato di Serie A edizione 2023/24. L’Atalanta termina in bellezza la sua stagione dopo aver conquistato la prima coppa europea della sua storia, battendo nella finale di Dublino per 3 a 0 il Bayer Leverkusen degli invincibili e conquistando così l’Europa League. Con nessuna possibilità di andare oltre l’ottavo posto in campionato, la Fiorentina si è resa protagonista di una stagione altalenante, con buone prestazioni seguite da inspiegabili intoppi che però potrebbe riprendersi nel finale. Qualora infatti i viola dovessero riuscire a superare l’Olympiacos nella finale di Conference prevista ad Atene, avrebbero accesso di diritto alla prossima Europa League.

Probabili formazioni Atalanta - Fiorentina

Per i pronostici Atalanta – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Ikonè; Belotti.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La difesa nerazzurra

La difesa dell'Atalanta è un mix di aggressività, disciplina tattica e collaborazione e l’ha ampiamente dimostrato nella finale di Europa League stravinta contro il Bayer Leverkusen. La capacità di adattarsi alle diverse situazioni di gioco sono cruciali per mantenere l'equilibrio tra una fase offensiva potente e una difensiva affidabile e per questo motivo i pronostici Atalanta - Fiorentina prevedono un under 2.5 per l’ultima partita del campionato.

Scommessa 1; under 2.5: 2,37 con bet365

Un’altra vittoria per la Dea

Dopo aver vinto l’Europa League e aver superato il Torino per 3 a 0 in occasione della scorsa giornata di campionato, l’Atalanta cerca l’ennesimo successo in Serie A. Contro la Fiorentina potrebbe arrivare la vittoria numero 22 per i nerazzurri

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Atalanta: 8,50 con Sisal

L’Atalanta vuole chiudere in bellezza

Con la Juventus a 71 punti, l’Atalanta vincendo contro la Fiorentina chiuderebbe in terza posizione superando i bianconeri. La squadra di Gian Piero Gasperini ha tutta l’intenzione di conquistare la terza piazza e contro i viola i nerazzurri faranno di tutto per vincere. Di fatto sono i favoriti dai pronostici Atalanta - Fiorentina.

Scommessa 3; Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,00 con William Hill