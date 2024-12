Pronostici Atalanta – Empoli e informazioni utili per scommettere: nerazzurri decisamente favoriti ma i toscani non fanno regali

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta-Empoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

La partita, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di domenica 22 dicembre al Gewiss Stadium.

Il nostro pronostico Atalanta - Empoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 4-0 Atalanta 12.00 12.50 13.00 Sebastiano Esposito segna 6.00 6.00 5.00 Pareggio 5.50 5.75 5.50

L’Atalanta sta vivendo un sogno. I nerazzurri possono confermarsi in vetta alla classifica dopo la bellezza di 17 giornate: un risultato impensabile solo una manciata di anni fa, quando la truppa di Gasperini indossava solo sporadicamente i panni di big del calcio italiano. Ora, invece, siamo al cospetto di un club che - dopo avere conquistato una storica Europa League - sogna adesso il primo Scudetto della sua storia. De Roon e compagni hanno così intenzione di centrare l'undicesimo successo consecutivo in questa Serie A, per tenere ancora alla larga dirette inseguitrici del calibro di Napoli e Inter.

Dall'altro lato c'è un Empoli che comunque non ha alcuna intenzione di fare da sparring partner. Anche i toscani, con le dovute proporzioni, stanno vivendo una prima metà di stagione da sogno: 19 i punti conquistati fin qui, con tanto di +5 sulla zona retrocessione; in più, a parlare è l'ottimo rendimento in Coppa Italia, con le eliminazioni di Fiorentina e Torino (prossimamente la sfida ai quarti di finale contro la Juventus campione in carica). Anche per questo, la compagine di Roberto D'Aversa merita rispetto: per la serie, guai a sottovalutarla.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Retegui. Allenatore: Gasperini.

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Retegui. Allenatore: Gasperini. EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Maleh, Pezzella; Seb. Esposito, Colombo. Allenatore: D'Aversa

Atalanta senza limiti: contro l’Empoli sarà poker

L’Atalanta attuale è letteralmente ingiocabile. Poco da fare per il volenteroso Empoli di D’Aversa: troppo superiori i nerazzurri, capitanati dagli scatenati Lookman e Retegui. Ma non solo, prevediamo una grande prova anche dell’usato sicuro Pasalic, chiamato a sostituire un elemento fondamentale come De Roon. Bergamaschi forti anche nelle alternative (tra queste ci mettiamo anche Zappacosta): anche per questo, secondo il nostro pronostico Atalanta-Empoli si chiuderà con un perentorio 4-0 degli uomini di Gasperini.

Empoli, una vittoria che sa di svolta

Sebastiano Esposito è uno dei talenti più interessanti del nostro calcio. L’ex Inter (è in prestito, ma l’Empoli sicuramente lo riscatterà) vuole confermarsi contro una delle difese più forti del campionato. Secondo la nostra previsione, il classe 2002 realizzerà almeno un gol nell'arco dei novanta minuti.

Un pareggio che potrebbe riscrivere la corsa Scudetto

Di questi tempi, pareggiare in casa dell’Atalanta è ai limiti del miracolo sportivo. L’Empoli ha tutta l’intenzione di provare il colpaccio in terra bergamasca e, al netto della sconfitta contro il Torino, le qualità per riuscirci ci sono. In difesa Ismajli e Viti sono due certezze, a centrocampo si rivede lo scozzese Henderson (reduce da una squalifica). Per il nostro pronostico Atalanta-Empoli si chiuderà con un pareggio decisamente sorprendente e che potrebbe portare ad uno scossone in ottica Scudetto.

Scommessa 3; pareggio: 5,50 con William Hill