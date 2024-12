Pronostici Atalanta – Cesena e informazioni utili per scommettere: nerazzurri con tante riserve, ma per i bookmakers sono comunque favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta-Cesena, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta-Cesena, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella guidata da Michele Mignani.

La partita, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà alle 18:30 di mercoledì 18 dicembre al Gewiss Stadium. 0

I nostri pronostici Atalanta - Cesena

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Atalanta - Cesena bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 4-1 Atalanta 17.00 17.00 17.00 Cristian Shpendi in gol 4.33 4.33 4.50 Pareggio 6.00 6.25 5.80

Maggiori quote e pronostici Atalanta - Cesena possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono visitare

la nostra guida a pronostici e quote vincente Coppa Italia

la nostra pagina dedicata al codice presentatore DaznBet esclusivo per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Come scommettere su Atalanta – Cesena: analisi match e pronostici

L’Atalanta non ha alcuna intenzione di fermarsi e mette nel mirino anche la Coppa Italia. Gli uomini di Mister Gasperini sono galvanizzati dal primo posto in campionato: l’obiettivo Scudetto un tempo era addirittura innominabile, adesso è tutt’altro che impossibile. Una squadra ai limiti della perfezione che, però, molto probabilmente, si presenterà con un vestito completamente diverso al cospetto del Cesena. L’undici nerazzurro sarà infatti all’insegna di molti elementi che hanno visto poco il campo in questi mesi: giocatori comunque forti, a certificare la bontà e la profondità dell’organico a disposizione di Mister Gasperini.

Il Cesena, dal canto suo, vuole continuare a stupire dopo un avvio sensazionale in B. I romagnoli, ritornati in Cadetteria dopo la bellezza di sette stagioni, stanno recitando il ruolo di mina vagante della categoria. Riflettori puntati sul giovane bomber Cristian Shpendi, già a quota 12 gol stagionali.

Probabili formazioni Atalanta vs Cesena

Per i pronostici Atalanta – Cesena occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio, Toloi, Djimsiti, Kossounou; Cuadrado, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Zaniolo, Samardzic; Retegui. Allenatore: Gasperini

Rui Patricio, Toloi, Djimsiti, Kossounou; Cuadrado, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Zaniolo, Samardzic; Retegui. Allenatore: Gasperini CESENA (3-4-3): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calo, Francesconi, D. Donnarumma; Berti, C. Shpendi, Antonucci. Allenatore: Mignani

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta - Cesena permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Atalanta non si ferma più. Anche le “riserve” sono una certezza

Poco da fare. L’Atalanta è una squadra completa: anche le riserve non possono avere paura di una compagine come il Cesena, che sta facendo benissimo in un campionato difficile come la Serie B. I bergamaschi propongo il “numero 12” Rui Patricio, gli esterni Cuadrado e Zappacosta, i rifinitori Zaniolo e Samardzic. Di certo non gli ultimi arrivati. Per questo, secondo il nostro pronostico Atalanta-Cesena si chiuderà con il netto 4-1 dei nerazzurri.

Scommessa 1; risultato esatto 4-1: Atalanta 17,00 con bet365

Shpendi è già pronto per la Serie A: almeno un gol a Bergamo

Il capocannoniere della B ha tutta l’intenzione di mostrare il suo valore anche con la prima della classe della massima serie. Secondo la nostra previsione Cristian Shpendi, attaccante dell’U21 albanese (in realtà ha doppio passaporto ed è nel mirino anche dell’Italia), siglerà un gol al cospetto di clienti scomodi come Toloi e Djimsiti.

Scommessa 2; C. Shpendi segna nei 90 minuti: 4,50 con Sisal

L’Atalanta B non andrà oltre il pareggio. Si deciderà tutto ai rigori

Tante novità potrebbero creare qualche intoppo in casa atalantina. Il Cesena è dunque pronto ad approfittarne, forte di un undici di spessore: in difesa Mangraviti è una certezza, a centrocampo c'è un giocatore interessante come Ceesay, mentre in attacco Berti e Antonucci sono altri due giocatori da non sottovalutare. Secondo il nostro pronostico Atalanta-Cesena si chiuderà sul pari: niente supplementari, si tireranno subito i rigori.

Scommessa 3; Pareggio: 6,25 con William Hill