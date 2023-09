Pronostici Atalanta - Cagliari e confronto quote, informazioni ed analisi delle due squadre per scommettere sul match della 5^ di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta - Cagliari confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quinta giornata di Serie A. Domenica 24 settembre, il Gewiss Stadium di Bergamo sarà teatro della sfida tra Atalanta e Cagliari.

I nostri pronostici Atalanta - Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Atalanta - Cagliari pronostico bet365 Sisal William Hill Pareggio alla fine del 1° tempo 2.50 2.45 2.45 Ademola Lookman marcatore nell’incontro 2.50 2.50 2.70 Risultato esatto 2-0 Atalanta 7.00 6.75 6.50

Più info sulla partita, pronostici Atalanta - Cagliari e quote possono essere consultati sui bookmaker online.

Come scommettere su Atalanta - Cagliari: pronostico e analisi squadre

Gasperini, sulla trequarti darà spazio a Mario Pasalic con De Ketelaere e Lookman a completare il reparto. Da capire se si andrà verso il ballottaggio Musso-Carnesecchi, in difesa torna Kolasinac a sinistra con Scalvini che potrebbe tornare al centro della difesa e il solito Toloi sul centro-destra. In mediana confermati De Roon-Koopmeiners mentre sugli esterni spazio a Zappacosta e Ruggeri, ma non è escluso che ci possa essere una staffetta con Holm.

Calendario di sicuro non fortunato per il Cagliari. Dopo i bergamaschi infatti, i rossoblù affronteranno in sequenza Milan, Fiorentina e Roma. Ma Claudio Ranieri non vuole alibi: il suo Cagliari deve cercare di giocarsela con tutti.

In difesa, squalificato Wieteska, il Cagliari schiererà Obert, con Dossena e Hatzidiakos a completare il reparto. A centrocampo ritorna Nandez sulla destra, insieme a Jankto. In attacco la certezza si chiama Luvumbo, mentre Ranieri spera di poter schierare Petagna che ha ripreso a lavorare con la squadra.

Probabili formazioni Atalanta - Cagliari

È importante per elaborare accuratamente dei pronostici Atalanta - Cagliari vincenti, conoscere le due squadre schierate dai CT. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quinta giornata di Serie A:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Katelaere, Lookman.

Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Katelaere, Lookman. CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Dossena, Chatzidiakos, Obert; Nández, Sulemana, Prati, Makombou, Jankto; Luvumbo, Petagna.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

L’orgoglio del Cagliari

Dopo il pareggio contro l’Udinese il Cagliari è riuscito a conquistare il secondo punto della stagione. La squadra di Ranieri ancora deve trovare la quadra, e certamente quella di Bergamo non è una trasferta semplice. Gli isolani ce la metteranno tutta per portare a casa almeno un pareggio, come confermato dai pronostici Atalanta - Cagliari.

Scommessa 1; Pareggio alla fine del 1° tempo: 2,50 con bet365

La forza del nigeriano

Ademola Lookman è una delle certezze in avanti dell’Atalanta insieme ad un ritrovato De Keteleare. Il nigeriano è stato autore di una pregevole rete contro la Fiorentina nello sfortunato 3 a 2 di Firenze, e contro il Cagliari vorrà sicuramente ripetersi. Interessanti sono dunque le quote marcatore Atalanta - Cagliari di Lookman.

Scommessa 2; Ademola Lookman marcatore nell’incontro: 2,50 con Sisal

La partenza così così della Dea

Dopo la sconfitta di Firenze l’Atalanta ha la possibilità di rimettersi in carreggiata. La squadra di Ranieri sembra essere tecnicamente molto distante rispetto agli uomini allenati da Gasperini. Poche sono le possibilità dei cagliaritani secondo i pronostici Atalanta - Cagliari degli esperti.

Scommessa 3; Risultato esatto 2-0 Atalanta: 6,50 con William Hill