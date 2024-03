Pronostici Atalanta – Bologna e informazioni utili per scommettere: padroni di casa favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Bologna, quote dei bookmakers e analisi del match di domenica 3 marzo ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match-champions tra bergamaschi e felsinei, partita valida per il 27esimo turno di Serie A.

Reduci dal 2 a 0 contro il Verona, i felsinei allenati da Thiago Motta volano a Bergamo fortemente intenzionati a difendere il quarto posto.

I nostri pronostici Atalanta – Bologna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Atalanta - Bologna bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.07 2.00 1.90 Risultato esatto 1-2 Bologna 15.00 13.50 13.00 Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro 4.00 4.00 3.90

Altre quote e pronostici Atalanta - Bologna sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori potranno trovare utili anche

la nostra pagina dedicata ai migliori siti scommesse bonus alla registrazione

la nostra guida al codice promozionale Better Lottomatica alla registrazione.

Quote maggiorate dei prossimi match in programma

Come scommettere su Atalanta – Bologna: analisi match e pronostici

Dopo la disfatta di Milano, dove sono stati battuti per 4 a 0 dall’Inter sempre più proiettata verso il tricolore, i bergamaschi ospitano un Bologna in forma in quest’appassionante scontro per il quarto posto.

Probabili formazioni Atalanta - Bologna

Per i pronostici Atalanta – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian; Zirkzee.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un posto in Champions League

Entrambe le squadre hanno ambizioni europee, ed entrambe non vogliono assolutamente mollare la corsa per il quarto posto. Un Bologna decisamente più in forma di un Atalanta uscita con le ossa rotte dal confronto contro l’Inter lascia presupporre che assisteremo ad una partita ricca di gol come previsto dai pronostici. Secondo i pronostici Atalanta - Bologna, non sarà un match dal risultato tanto scontato.

Scommessa 1; over 2.5: 2,07 con bet365

Lo stato di forma del Bologna

Il mese di marzo del Bologna inizierà con 2 big match da far tremare le gambe. Attesi a Bergamo contro i padroni di casa dell’Atalanta, nella giornata subito successiva i felsinei ospiteranno l’Inter al Dall’Ara. Approfittando del morale a pezzi degli orobici, reduci dal rotondo 4 a 0 subìto dagli uomini di Inzaghi, i rossoblu tenteranno il colpaccio a Bergamo provando a portare a casa 3 punti importantissimi in chiave Champions League.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Bologna: 13,50 con Sisal

Duvan Zapata cerca l’ottava rete

Autore della rete che, in occasione della trasferta di Roma del 18 febbraio scorso, ha regalato 3 punti al Bologna, Joshua Zirkzee nel 2 a 0 contro il Verona è rimasto a secco. Ad una rete dalla doppia cifra in Serie A, il gigante olandese è, secondo i pronostici Atalanta – Bologna, uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro: 3,90 con William Hill