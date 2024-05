In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Bayer Leverkusen, quote dei bookmakers e analisi match di mercoledì 22 maggio ore 21:00.

È arrivato il momento di scrivere il capitolo finale della competizione. Il moderno impianto dell’Aviva Stadium di Dublino ospiterà la seconda finale di Europa League della sua storia, dopo che nella capitale irlandese si era già giocato l’ultimo atto dell’edizione dell’Europa League 2010/11 tra Porto e Braga.

I nostri pronostici Atalanta – Bayer Leverkusen

Il nostro pronostico Atalanta - Bayer Leverkusen bet365 Sisal William Hill Bayer Leverkusen in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.40 2.45 2.37 Risultato esatto 1-2 Bayer Leverkusen 8.50 8.50 8.00 Gianluca Scamacca marcatore dell’incontro 4.00 4.25 3.70

Quote maggiorate Atalanta - Bayer Leverkusen con Planetw365

Per l'attesissima finale di Europa League di quest'anno, Planetwin365 offre una promozione speciale consistente in una quota maggiorata Atalanta - Bayer Leverkusen. Si tratta di un'offerta riservata ai nuovi utenti che aprono per la prima volta il conto di gioco sul sito dell'operatore utilizzando il link affiliato che si può trovare in questa pagina. In aggiunta al welcome bonus, i giocatori potranno puntare sul match di mercoledì 22 Maggio ore 21:00 approfittando delle quote maggiorate sul mercato 1-5 goal. Per aderire alla promo occorre

effettuare la registrazione tramite link affiliato (anche cliccando sull'immagine qui sopra)

scegliere uno dei bonus benvenuto Planetwin365 disponibili

effettuare un deposito di almeno 20€

piazzare una scommessa singola sul mercato Multigol 1-5 di Atalanta - Bayer Leverkusen di importo massimo 10€

In caso di scommessa vincente, l'utente ottiene una vincita in denaro reale per la parte relativa alla quota tradizionale, ed un bonus scommesse per la vincita conseguita derivante dalla maggiorazione di quota. Il bonus è disponibile per 5 giorni dal suo accredito e va rigiocato due volte su singole o multiple con quota minima 1.5. In caso di giocata perdente, invece, il giocatore ottiene un bonus proporzionale alla sua puntata fino ad un massimo di 10€. Ulteriori termini e condizioni sono disponibili sul sito ufficiale.

Come scommettere su Atalanta – Bayer Leverkusen: analisi match e pronostici

I tedeschi partono nettamente favoriti a detta dei pronostici. Imbattuti in tutte le competizioni alle quali partecipano, le aspirine di Xabi Alonso puntano alla storica tripletta Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania. L’Atalanta, alla sua prima finale europea della sua storia, può provare a compiere un’impresa leggendaria anche se si troverà davanti un avversario particolarmente ostico.

Probabili formazioni Atalanta - Bayer Leverkusen

Per i pronostici Atalanta – Bayer Leverkusen occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Scalvini (Kolasinac); Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

Musso; Djimsiti, Hien, Scalvini (Kolasinac); Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Schick, Grimaldo.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Bayer Leverkusen permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Leverkusen per fare la storia

Il Bayer Leverkusen dei record vuole terminare la sua stagione perfetta vincendo la seconda Europa League della sua storia (anche se il trofeo vinto alla fine degli anni ’80 si chiamava ancora Coppa Uefa). Alcuni pronostici Atalanta - Bayer Leverkusen vedono un primo tempo all'insegna del gioco dei tedeschi.

Scommessa 1; Bayer Leverkusen in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,40 con bet365

Neanche una sconfitta

Nettamente favoriti secondo i bookies, i tedeschi cercheranno contro i nerazzurri l’ennesima vittoria stagionale. Protagonisti di una stagione record, i rossoneri di Xabi Alonso battendo l’Atalanta entrerebbero ufficialmente nella storia.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Bayer Leverkusen: 8,50 con Sisal

Gianluca Scamacca non ha intenzione di fermarsi

Andato a segno anche nel 2 a 0 contro il Lecce al Via Del Mare, Gianluca Scamacca cercherà di fare di tutto per mettere in difficoltà l’esperta difesa dei tedeschi. Uomo sulle cui spalle sono riposte le speranze di tutto il popolo nerazzurro, l’attaccante romano è indicato essere, secondo i pronostici Atalanta - Bayer Leverkusen, uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Gianluca Scamacca marcatore dell’incontro: 3,70 con William Hill