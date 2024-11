Pronostici Aston Villa – Juventus e informazioni utili per scommettere: i bianconeri cercano il successo per rilanciarsi in chiave top 8

In questo articolo si possono trovare i pronostici Aston Villa-Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Aston Villa-Juventus, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Unai Emery e quella guidata da Thiago Motta.

La partita, valevole per la quinta giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 27 novembre al Villa Park di Birmingham.

I nostri pronostici Aston Villa-Juventus

Il nostro pronostico Aston Villa - Juventus bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-2 15.00 15.00 13.00 Yildiz segna durante l’incontro 4.75 5.00 4.75 Vittoria Juventus 3.10 3.00 3.10

Come scommettere su Aston Villa – Juventus: analisi match e pronostici

Una vittoria per blindare (o quasi) la qualificazione ai play-off e, allo stesso tempo, per rilanciarsi in ottica ottavo posto. Questo il duplice obiettivo della Juventus di Thiago Motta, impegnata sul campo di un Aston Villa che non sta certamente vivendo un momento esaltante.

Partendo proprio dagli inglesi, fanno notizia le quattro sconfitte e il misero pareggio raccolti da fine ottobre a questa parte, dimostrazione che la macchina (quasi) perfetta di Unai Emery si sia inceppata, almeno momentaneamente. In questo poker di risultati negativi anche la sconfitta sorprendente in casa del Club Brugge.

La Juventus, che insegue a quota 7 punti (due in meno degli inglesi), si sta confermando squadra affetta da "pareggite", come testimoniano le recenti "X" contro Milan, Lille, Parma e Inter. I bianconeri hanno bisogno di una svolta, ma devono ancora una volta fare i conti con un'infermeria decisamente affollata. Per Thiago Motta, scelte obbligate in difesa e in attacco.

Probabili formazioni Aston Villa vs Juve

Per i pronostici Aston Villa – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ASTON VILLA (4-2-3-1): E. Martinez, Cash, Diego Carlos, Torres, Digne; Barkley, Tielemans; Bailey, Rogers, J. Ramsey; Watkins. Allenatore: Unai Emery.

E. Martinez, Cash, Diego Carlos, Torres, Digne; Barkley, Tielemans; Bailey, Rogers, J. Ramsey; Watkins. Allenatore: Unai Emery. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Allenatore: Thiago Motta.

Valori in campo molto simili: il match terminerà sul 2-2

L’Aston Villa deve fare i conti con risultati non all'altezza (anche il recente 2-2 contro il Crystal Palace sa di delusione) e pure con le assenze pesanti di Amadou Onana ed Ezri Konsa. Non a caso, Unai Emery dovrebbe ridare spazio all'usato sicuro Ross Barkley.

La Juventus se la passa meglio in ottica risultati (ha perso solo una volta in stagione, proprio in Champions contro lo Stoccarda), ma è messa decisamente peggio in ottica infortuni, dovendo rinunciare - tra gli altri - a Bremer, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. L'impressione, così, è che la partita sarà nel segno dell'equilibrio: per questo, secondo il nostro pronostico Aston Villa-Juventus è destinata a terminare con un pareggio. La gara terminerà sul 2-2.

Scommessa 1; Risultato esatto 2-2: 15,00 con bet365

Yildiz deve fare il numero 10: il turco cerca il secondo gol in Champions

Il grande gol nella gara inaugurale con il PSV e poco più. Ora Yildiz deve iniziare a fare il numero 10, sulla scia del suo grande idolo Alessandro Del Piero. Per la nostra previsione, il talento turco lascerà il segno con almeno un gol nell’arco dei novanta minuti.

Scommessa 2; Yildiz segna durante l’incontro: 4,75 con Sisal

Aston Villa in un momento difficile. La Juve ne approfitterà

Gli inglesi sono in grande difficoltà e i bianconeri sono pronti ad approfittarne. Dopo l’esperimento fallito contro il Milan, Thiago Motta dovrebbe apportare qualche modifica al suo attacco leggero. Senza Vlahovic (al massimo in panchina), il tecnico ex Bologna si affiderà all’ottimo Timothy Weah, tra le sorprese di inizio stagione in chiave realizzativa. Si attende, poi, il primo gol in bianconero di Koopmeiners, senza dimenticare le solite giocate preziose di Conceicao e Cambiaso. Tutti elementi di qualità: per questo, secondo i nostri pronostici Aston Villa-Juventus si chiuderà con un successo bianconero.

Scommessa 3; Vittoria Juventus: 3,10 con William Hill