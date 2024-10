In questo articolo si possono trovare i pronostici Aston Villa-Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Aston Villa – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Unai Emery e quella guidata da Vincenzo Italiano.

La partita, valevole per la terza giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà alle 20:45 di martedì 22 ottobre al Villa Park di Birmingham.

I nostri pronostici Aston Villa-Bologna

Il nostro pronostico Aston Villa - Bologna bet365 LeoVegas William Hill Pareggio 4.00 4.10 3.90 Over 3,5 3.20 3.05 3.00 Vittoria Bologna 5.25 5.50 5.25

Come scommettere su Aston Villa – Bologna: analisi match e pronostici

L'Aston Villa vuole il terzo successo consecutivo in Champions, per mettere (quasi) in cassaforte l'accesso almeno ai play-off. Il Bologna, invece, cerca il primo successo dopo il pareggio all'esordio con lo Shakthar Donetsk e la sconfitta (per certi versi inevitabile) contro il Liverpool di Salah.

Due squadre che vengono da momenti decisamente diversi anche in campionato: i padroni di casa viaggiano tra i top team di Premier League, come certificano i 17 punti raccolti in otto giornate e il recente 3-1 in casa dell'ottimo Fulham. Il Bologna, invece, è incappato nel sesto pareggio in questo campionato, allontanandosi ulteriormente dalla zona europea.

Non sorprende, alla luce dell'andamento di inizio stagione, che i bookmakers diano nettamente per favoriti gli inglesi. Occhio, però, alle sorprese, perché il Bologna starà stentando in campionato, ma in coppa si è reso comunque protagonista di prestazioni all’altezza della competizione.

Probabili formazioni Aston Villa vs Bologna

Per i pronostici Aston Villa – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ASTON VILLA (4-2-3-1): E. Martinez, Cash, Diego Carlos, Torres, Digne; Onana, Tielemans; Bailey, Rogers, J. Ramsey; Watkins. Allenatore: Unai Emery.

E. Martinez, Cash, Diego Carlos, Torres, Digne; Onana, Tielemans; Bailey, Rogers, J. Ramsey; Watkins. Allenatore: Unai Emery. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Urbanski, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye. Allenatore: Italiano.

Confrontare le quote vincente della partita Aston Villa – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Bologna potrebbe accontentarsi dell’ennesimo pareggio

Vista la portata dell’avversaria, il Bologna di Italiano potrebbe anche accontentarsi dell’ottavo pareggio stagionale tra campionato e Champions. L’obiettivo non è dei più facili, considerando l’ottimo momento di un Aston Villa che può tranquillamente ambire alla top 8 della fase campionato. Non siamo, però, al cospetto della missione impossibile: al netto delle partenze e del cambio della guida tecnica parliamo sempre dei giocatori che l’anno scorso hanno stupito il panorama calcistico europeo. Per questo, secondo i nostri pronostici Aston Villa - Bologna è gara che si chiuderà con un pareggio che potrebbe accontentare entrambe le compagini.

Scommessa 1; pareggio: 4,00 con bet365

Gli inglesi segnano tanto, il Bologna deve fare attenzione

L'Aston Villa è squadra dal gol facile, come certifica il recente tris ai danni del Fulham e i 19 gol totali tra Premier e Champions League. Non dimentichiamo, poi, della presenza di attaccanti come Ollie Watkins e del "secondo" John Duran, entrambi già a quota 5 gol in questa stagione.

Anche il Bologna è squadra dalla mentalità decisamente offensiva, ma qui i numeri sono decisamente peggiori, come testimoniano le 11 reti subite in 8 gol di campionato. Alla luce di questi numeri, per la nostra previsione la gara del Villa Park si chiuderà con 4 o più reti totali.

Scommessa 2; over 3,5: 3,05 con Leovegas

Bologna, il primo successo per la svolta in Champions

La vittoria in terra inglese è tutt’altro che semplice, ma il Bologna deve crederci. Se l’Aston Villa si affida a Watkins, gli emiliani propongono Santiago Castro, il "nuovo Zirkzee" che si sta facendo apprezzare in zona goal. Con lui, i protagonisti del capolavoro Champions Orsolini e Ndoye. Sono loro tre che devono portare la squadra per mano: per la serie, se sono in giornata, nessun obiettivo è fuori portata.

Così, secondo il nostro pronostico Aston Villa - Bologna si chiuderà con il primo successo degli emiliani in Champions League. A quel punto il sogno play-off non sarebbe più così difficile da realizzare.

Scommessa 3; vittoria Bologna: 5,25 con William Hill