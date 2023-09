In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Arsenal - Tottenham con confronto quote e consigli per scommettere sul derby di Londra.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Arsenal - Tottenham confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la sesta giornata di Premier League.

Spettacolo assicurato. Il sesto turno di Premier League mette di fronte Arsenal e Tottenham. La gara è in programma all’Emirates Stadium il 24 settembre, con fischio d’inizio alle 15:00.

I nostri pronostici Arsenal - Tottenham

Arsenal - Tottenham pronostico bet365 Sisal William Hill Rsultato esatto 3-1 13.00 12.50 12.00 Under 2,5 2.62 2.60 2.62 Gabriel Jesus segna nell’incontro 2.50 2.50 2.75

Ulteriori info sul match, pronostici Arsenal - Tottenham, e quote complete possono essere consultati sui portali ufficiali degli operatori.

Come scommettere su Arsenal - Tottenham: pronostico e analisi squadre

Di fronte due squadre in salute, programmate per giocarsi fino alla fine la vittoria della Premier League. Nonostante lo scetticismo iniziale, il Tottenham è partito alla grande. Quattro vittorie consecutive in Premier League per gli Spurs, secondi in classifica alle spalle del Manchester City. L’assenza dalle coppe continentali potrebbe essere un vantaggio per la squadra allenata da Postecoglou.

Stessi punti in classifica per l’Arsenal. La squadra di Arteta però ha nelle gambe la gara di Champions League dominata e vinta 4-0 contro il PSV Eindhoven. Da valutare, insomma, le ripercussioni a livello di tenuta fisica dei Gunners.

Probabili formazioni Arsenal - Tottenham

Per i nostri pronostici Arsenal - Tottenham è fondamentale conoscere le squadre che giocheranno il derby. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della sesta giornata di Premier League:

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Martinelli; Gabriel Jesus.

Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Martinelli; Gabriel Jesus. Tottenham (3-4-2-1): Vicario; Romero, Van de Ven, Davies; Porro, Hojbjerg, Bissouma, Udogie; Son, Kulusevski, Richarlison.

Confrontare le quote vincente della partita Arsenal – Tottenham permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Due squadre dal gol facile

13 gol in cinque giornate per il Tottenham, 9 invece per l’Arsenal, ai quali aggiungere i 4 segnati in Champions League. Due squadre dal gol facile, insomma, destinate a dare spettacolo. Ecco perché un risultato di 3-1 in favore dei Gunners potrebbe essere una buona idea. Per i nostri pronostici Arsenal - Tottenham risulta interessante il mercato riguardante il risultato fisso, ma anche un over 3.5.

Scommessa 1; Risultato esatto 3-1: 13,00 con bet365

Previsto spettacolo su Londra

Inimmaginabile che uno scontro diretto del genere possa essere noioso, ed infatti i bookmakers danno come difficile un under 2,5 per la gara dell’Emirates Stadium. Tuttavia, nell’imprevedibilità del calcio, un under 2,5 potrebbe anche non essere un azzardo. Per quanto riguarda Arsenal - Tottenham, pronostico con pochi gol potrebbe essere poco probabile, ma mai impossibile.

Scommessa 2; Under 2,5: 2,60 con Sisal

Gabriel Jesus in cerca di riscossa

Appena un gol messo a segno in campionato dall’attaccante dell’Arsenal. Una partenza decisamente al di sotto degli standard abituali. Gabriel Jesus ha fame di gol e la sfida contro il Tottenham gli offre il palcoscenico ideale per dimostrare di saper ancora essere decisivo con i suoi gol. Interessanti sono le quote marcatore Arsenal - Tottenham riguardanti Jesus.

Scommessa 3; Gabriel Jesus marcatore nell’incontro: 2,75 con William Hill